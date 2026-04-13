Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области

Вопросы эффективности работы правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Губернатор Вячеслав Федорищев, обращаясь к руководителям министерств и муниципальных образований, особо подчеркнул необходимость повышения доходной части и эффективного расходования средств регионального бюджета: "Комиссией по мобилизации доходов консолидированного бюджета Самарской области выявлена возможность по консолидации бюджетной системы Самарской области до 20%. С одной стороны, это говорит о том, что мы не совсем эффективно распределяем наши  доходы, не на самые приоритетные мероприятия. А с другой стороны, говорит о том, что нам всем нужно провести работу по оптимизации и консолидации бюджетов", - отметил Вячеслав Федорищев.

Губернатор озвучил подписание соответствующего указа.

В настоящий момент многие хозяйствующие субъекты страны испытывают затруднения в части своей деятельности, что сказывается на налоге на прибыль, который служит одним из основных источников пополнения доходов бюджета. "Проанализировали регионы с той же плотностью промышленности, экономики в целом. Мы здесь не выбиваемся из общего контекста. Но это обязывает нас строже относиться к нашей деятельности в части расходных обязательств. Поэтому мы будем проводить в хорошем смысле жесткую бюджетную политику. Это должно привести к повышению эффективности", - уверен губернатор.

Вместе с тем выстроить эффективную работу невозможно без цифровизации целого ряда процессов - на уровне как правительства региона, так и муниципальных образований. По словам губернатора, Самарская область отстает в этом вопросе на фоне других субъектов страны, которые уверенно пользуются цифровыми сервисами и услугами, внедряют искусственный интеллект.

"Всех руководителей на муниципальном и региональном уровнях я призываю самостоятельно и очень предметно заняться повышением эффективности через цифровизацию, в том числе в рамках той консолидации бюджета, которую будем вести. Это потребует от нас достаточной смелости в отмене алгоритмов и протоколов, которыми мы руководствовались десятилетиями. Коллеги, они уже потеряли актуальность. Во многих субъектах лучшие практики внедрения такого рода цифровых систем и искусственного интеллекта позволяют повышать эффективность кратно относительно предыдущего периода. Мы с вами к этому периоду необходимого внедрения подошли, - подчеркнул Вячеслав Федорищев. - Прошу администрацию губернатора вместе с министерством цифрового развития и связи Самарской области начать предметную работу и предоставить министерствам и муниципалитетам  возможность пользоваться уже созданными сервисами и услугами".

Губернатор также проинформировал о принятом решении по поддержке региона из федерального бюджета. Самарская область получит 147,9 млн руб. на реализацию мероприятий по информатизации системы здравоохранения.

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

