Заместитель председателя СК РФ Елена Леоненко провела совещание в Самарской области

В Самаре состоялось оперативное совещание под руководством заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации Елены Леоненко, в ходе которого были рассмотрены вопросы состояния законности и организации предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, а также практика расследования уголовных дел о налоговых преступлениях в Приволжском федеральном округе.

В мероприятии приняли участие руководитель отдела процессуального контроля за расследованием преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК России Е. В. Шипилин, руководители следственных управлений по Самарской области П. М. Олейник, Нижегородской области А. С. Ахметшин, республикам Башкортостан В. В. Архангельский и Татарстан В. А. Липский и Пермскому краю Д. В. Головкин.

На совещании руководители указанных следственных управлений доложили о результатах работы по обсуждаемым направлениям деятельности за 2025 г. и 3 месяца 2026 года.

В ходе совещания Е. Е. Леоненко отметила, что в последние годы фиксируется высокий удельный вес числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также преступлений в сфере компьютерной информации. Внимание присутствующих также было уделено вопросу вовлечения подростков в незаконную деятельность, связанную с диверсиями, эффективности профилактики преступлений указанной категории и повышению межведомственного взаимодействия. Отдельно отмечена необходимость усиленной профилактической работы с подростками, склонными к деструктивному поведению. Заместитель председателя СК России обратила внимание на значимость конструктивного взаимодействия с профильными комиссиями и службами в целях выявления несовершеннолетних и их семей, находящихся в зоне риска и нуждающихся в адресной профилактической работе.

Кроме того, Е. Е. Леоненко подчеркнула необходимость принятия системных мер в сфере обеспечения безопасности детей в местах детского отдыха, в общественных местах и при организованных перевозках групп детей. Также было акцентировано внимание на необходимости разработки действенных профилактических мер, направленных на предотвращение несчастных случаев, влекущих гибель или травматизм детей. В своем выступлении заместитель председателя СК России остановилась на вопросах обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также механизме реализации стоящих в связи с этим перед следственными органами задач, предотвращении фактов мошенничества, злоупотреблений, нарушений при получении и реализации сиротами жилищных сертификатов.

Отдельное внимание было уделено блоку действенных мер по организации работы с безнадзорными животными. Отмечено, что в целях предотвращения происшествий, связанных с нападением бродячих собак, необходимо проявлять законодательную инициативу на уровне субъекта.

При этом заместитель председателя СК России указала на необходимость неукоснительного соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних при расследовании уголовных дел, обеспечение постоянного мониторинга открытых источников и оперативного реагирования на выявленные нарушения.

При обсуждении практики расследования уголовных дел о налоговых преступлениях на территории Приволжского федерального округа Е. Е. Леоненко отметила, что приоритетной целью в борьбе с налоговой преступностью остается полное возмещение ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации, а также выявление фактов легализации имущества, полученного в результате преступной деятельности.

По итогам оперативного совещания заместителем председателя СК России Еленой Леоненко даны указания, направленные на повышение эффективности организации работы следственных органов в рассматриваемых сферах деятельности, на необходимость сокращения сроков и повышения качества предварительного следствия по уголовным делам.