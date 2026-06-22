Кофе в термосе и булочки: россияне назвали топ продуктов, которые берут в автомобильные поездки

Авито Авто и онлайн-ритейлер Самокат провели совместное исследование и выяснили, как россияне готовятся к дальним автопутешествиям. Оказалось, что 68% россиян хотя бы раз в год отправляются в продолжительные поездки на машине. В топе продуктов, которые берут с собой в дорогу, — вода (71%), готовая еда и выпечка (60%), а также кофе или чай в термосе (50%).
Большинство россиян (68%) хотя бы раз в год отправляются в дальние поездки на автомобиле — будь то семейные автопутешествия, рабочие командировки или поездки к близким в другой город. При этом для каждого шестого (16%) дальние маршруты — привычная история: они выезжают в путешествия несколько раз в месяц. А настоящими энтузиастами дальних поездок можно назвать 8% опрошенных, которые преодолевают длинные дистанции несколько раз в неделю.
Чаще всего в дальнюю дорогу отправляется молодежь: среди респондентов 18-24 лет 12% ездят несколько раз в неделю и 19% — несколько раз в месяц. Опрошенные старше 65 лет выбирают дугой досуг — регулярные дальние поездки совершают лишь 4%.
Чем больше времени водители и пассажиры проводят в дороге, тем важнее для них продумать питание. Согласно данным опроса, среди респондентов, которые совершают дальние поездки на автомобиле, 36% предпочитают покупать продукты и готовить еду в дорогу самостоятельно. Среди женщин такой подход распространен чаще, чем среди мужчин (39% против 31%). Мужчины, напротив, чаще покупают еду и напитки в пути: 29% из них останавливаются на заправках или в кафе (против 24% среди женщин).
По данным онлайн-ритейлера Самокат за 2025 год, пользователи чаще всего делают заказы в воскресенье — в этот день их на 12–16% больше, чем в будни, и на 4% больше, чем в субботу. В целом количество заказов растет от понедельника к воскресенью. Больше половины заказов приходятся на вечер — с 18 до 23 часов, с пиком в 20 часов. Летом пик смещается на 21 час, но вечерний и воскресный тренды сохраняются.
В топ самых популярных продуктов, которые путешественники берут с собой в дорогу, вошли: вода (71%), готовая еда и выпечка (60%) и кофе или чай в термосе (50%). Не обходятся путешественники и без снеков: фрукты и орехи берут 39% опрошенных, чипсы и сухарики — 35%. Сладкоежки в дорогу запасаются газировкой, соками (35%) и жевательными резинками с леденцами (22%). Любители здорового питания выбирают протеиновые батончики (15%).
Востребованность этих категорий подтверждает и статистика Самоката. В период весенних праздников, когда особенно популярны загородные поездки, продажи некоторых товаров значительно превысили показатели обычных дней: кукурузные чипсы заказывали на 41% чаще, холодный кофе — на 38%, газировку объемом до 0,8 л — на 22%, соки с нектарами объёмом более 1,5 л — также на 22%, протеиновые хлебцы — на 21%, а сладкую выпечку — на 13%.
Культура поездок на дальние расстояния у россиян сочетает продуманную техническую подготовку и внимание к комфорту. Большинство заранее проверяют машину (52%) и заправляют полный бак (50%), а каждый четвертый (26%) прокладывает маршрут с таймингом. В пути главным средством от усталости становится музыка и подкасты (46%), также помогают разговоры с пассажирами (41%) и остановки с разминкой (37%). Каждый пятый путешественник предпочитает останавливаться для отдыха каждые 100–200 км, каждый четвертый — через 200–300 км. Хотя большинство (38%) все же действуют по ситуации.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.