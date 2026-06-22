Кофе в термосе и булочки: россияне назвали топ продуктов, которые берут в автомобильные поездки

Авито Авто и онлайн-ритейлер Самокат провели совместное исследование и выяснили, как россияне готовятся к дальним автопутешествиям. Оказалось, что 68% россиян хотя бы раз в год отправляются в продолжительные поездки на машине. В топе продуктов, которые берут с собой в дорогу, — вода (71%), готовая еда и выпечка (60%), а также кофе или чай в термосе (50%).

Большинство россиян (68%) хотя бы раз в год отправляются в дальние поездки на автомобиле — будь то семейные автопутешествия, рабочие командировки или поездки к близким в другой город. При этом для каждого шестого (16%) дальние маршруты — привычная история: они выезжают в путешествия несколько раз в месяц. А настоящими энтузиастами дальних поездок можно назвать 8% опрошенных, которые преодолевают длинные дистанции несколько раз в неделю.

Чаще всего в дальнюю дорогу отправляется молодежь: среди респондентов 18-24 лет 12% ездят несколько раз в неделю и 19% — несколько раз в месяц. Опрошенные старше 65 лет выбирают дугой досуг — регулярные дальние поездки совершают лишь 4%.

Чем больше времени водители и пассажиры проводят в дороге, тем важнее для них продумать питание. Согласно данным опроса, среди респондентов, которые совершают дальние поездки на автомобиле, 36% предпочитают покупать продукты и готовить еду в дорогу самостоятельно. Среди женщин такой подход распространен чаще, чем среди мужчин (39% против 31%). Мужчины, напротив, чаще покупают еду и напитки в пути: 29% из них останавливаются на заправках или в кафе (против 24% среди женщин).

По данным онлайн-ритейлера Самокат за 2025 год, пользователи чаще всего делают заказы в воскресенье — в этот день их на 12–16% больше, чем в будни, и на 4% больше, чем в субботу. В целом количество заказов растет от понедельника к воскресенью. Больше половины заказов приходятся на вечер — с 18 до 23 часов, с пиком в 20 часов. Летом пик смещается на 21 час, но вечерний и воскресный тренды сохраняются.

В топ самых популярных продуктов, которые путешественники берут с собой в дорогу, вошли: вода (71%), готовая еда и выпечка (60%) и кофе или чай в термосе (50%). Не обходятся путешественники и без снеков: фрукты и орехи берут 39% опрошенных, чипсы и сухарики — 35%. Сладкоежки в дорогу запасаются газировкой, соками (35%) и жевательными резинками с леденцами (22%). Любители здорового питания выбирают протеиновые батончики (15%).

Востребованность этих категорий подтверждает и статистика Самоката. В период весенних праздников, когда особенно популярны загородные поездки, продажи некоторых товаров значительно превысили показатели обычных дней: кукурузные чипсы заказывали на 41% чаще, холодный кофе — на 38%, газировку объемом до 0,8 л — на 22%, соки с нектарами объёмом более 1,5 л — также на 22%, протеиновые хлебцы — на 21%, а сладкую выпечку — на 13%.

Культура поездок на дальние расстояния у россиян сочетает продуманную техническую подготовку и внимание к комфорту. Большинство заранее проверяют машину (52%) и заправляют полный бак (50%), а каждый четвертый (26%) прокладывает маршрут с таймингом. В пути главным средством от усталости становится музыка и подкасты (46%), также помогают разговоры с пассажирами (41%) и остановки с разминкой (37%). Каждый пятый путешественник предпочитает останавливаться для отдыха каждые 100–200 км, каждый четвертый — через 200–300 км. Хотя большинство (38%) все же действуют по ситуации.