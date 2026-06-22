В Самаре эксгибиционист сам пришел в полицию и объяснил свое поведение

В Самаре полицейские на ул. Ленинградской выявили эксгибициониста благодаря видеоролику в Интернете. Видео разместила 25-летняя местная жительница. После ряда проверок нарушитель сам явился в полицию и дал показания.

Так, 19 июня текущего года в 18:00 безработный, ранее судимый за имущественное преступление 37-летний мужчина, с его слов находясь в состоянии алкогольного опьянения, на ул. Ленинградской из хулиганских побуждений демонстрировал свой половой орган двум женщинам, при этом игнорировал их замечания.

Полицейские в отношении местного жителя составили протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" и направили для рассмотрения в суд.