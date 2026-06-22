В Самаре эксгибиционист сам пришел в полицию и объяснил свое поведение

В Самаре полицейские на ул. Ленинградской выявили эксгибициониста благодаря видеоролику в Интернете. Видео разместила 25-летняя местная жительница. После ряда проверок нарушитель сам явился в полицию и дал показания.
Так, 19 июня текущего года в 18:00 безработный, ранее судимый за имущественное преступление 37-летний мужчина, с его слов находясь в состоянии алкогольного опьянения, на ул. Ленинградской из хулиганских побуждений демонстрировал свой половой орган двум женщинам, при этом игнорировал их замечания.
Полицейские в отношении местного жителя составили протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" и направили для рассмотрения в суд.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
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