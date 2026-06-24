Авито Услуги: каждый пятый житель Самары не представляет жизнь без курьерской доставки

Авито Услуги представили результаты репрезентативного опроса о роли курьерской доставки в жизни россиян. Исследование показало, что сервисы доставки перешли из разряда "приятного удобства" в категорию базовых бытовых потребностей: в среднем самарцы заказывают курьера 8 раз в месяц, а для каждого пятого жителя страны в возрасте до 34 лет невозможность воспользоваться доставкой стала бы источником серьезного стресса.
Молодежь выбирает доставку: 19% не представляют жизнь без курьеров
Наиболее выражена зависимость от сервисов доставки у молодых пользователей. 19% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет признались, что невозможность воспользоваться курьерской доставкой воспринимается ими как необходимость полностью перестроить привычный жизненный уклад и сопряжена с сильным стрессом.
Частота заказов также коррелирует с возрастом: почти каждый день доставку оформляют 12% молодых людей 18–24 лет и 10% пользователей 25–34 лет — это значимо выше, чем в других возрастных группах. Для сравнения, в среднем самарцы заказывают курьерскую доставку около 8 раз в месяц.
Товары для дома — главная категория
Аналитики также изучили, что именно самарцы заказывают с доставкой. Более половины (57%) из тех, кто пользуется сервисами, чаще всего заказывает вместе с доставкой товары для дома из супермаркетов. Это подтверждает, что доставка прочно вошла в рутинные бытовые сценарии, а не остается инструментом для особых случаев.
О сформированной привычке говорит и другой показатель: более трети самарцев (36%) за последнюю неделю хотя бы 1–2 раза пожалели о том, что не заказали доставку, а пошли в магазин самостоятельно. Это классический поведенческий индикатор — когда альтернатива вызывает дискомфорт, значит, услуга стала нормой.
За что самарцы готовы платить больше
Исследование также показало, за какие дополнительные опции пользователи готовы доплачивать. В топ-3 вошли подъем товара на этаж / занос в квартиру (24%), скорость доставки (22%) и бережная упаковка (19%).
Эти данные говорят о зрелости рынка: клиенты готовы платить не просто за факт доставки, а за качество сервиса и экономию личного времени.
"Сначала проверю доставку": курьер — один из первых вариантов при срочной покупке
Особенно показателен вопрос о срочных покупках. Когда возникает ситуация, при которой нужно быстро приобрести товар, более четверти самарцев (27%) первой мыслью отмечает: "Посмотрю, есть ли доставка на сегодня/завтра", а визит в магазин в первую очередь рассматривают 28%.
При этом проявился выраженный гендерный разрыв: женщины чаще мужчин отдают предпочтение доставке в срочных ситуациях — 34% против 26%.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.