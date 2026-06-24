В Самарской области состоялась 42-я Усинская регата

С 14 по 20 июня в Самарской области проходила 42-я Усинская регата. Гонки собрали более 170 яхтсменов со всей Самарской области, сообщает региональный минспорт.
Гонки стали частью подготовки к одному из главных и ответственных стартов этого лета — Поволжской регате, которая стартует в Тольятти в ближайшую пятницу.
Поволжская регата в свою очередь станет отборочным стартом для сильнейших яхтсменов страны для участия в Спартакиаде народов России. Соревнования Спартакиады по парусному спорту в олимпийских классах яхт пройдут в Самарской области с 7 по 14 августа.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.