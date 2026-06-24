В Самарской области состоялась 42-я Усинская регата

С 14 по 20 июня в Самарской области проходила 42-я Усинская регата. Гонки собрали более 170 яхтсменов со всей Самарской области, сообщает региональный минспорт.

Гонки стали частью подготовки к одному из главных и ответственных стартов этого лета — Поволжской регате, которая стартует в Тольятти в ближайшую пятницу.

Поволжская регата в свою очередь станет отборочным стартом для сильнейших яхтсменов страны для участия в Спартакиаде народов России. Соревнования Спартакиады по парусному спорту в олимпийских классах яхт пройдут в Самарской области с 7 по 14 августа.