Победители региональных этапов конкурса "Лучший по профессии" и проекта "МолоТ" получили награды

Заместитель председателя правительства Самарской области Вячеслав Романов вручил дипломы и награды победителям региональных этапов Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" и проекта ПФО для работающей молодежи "МолоТ". Оба конкурса проводились на территории региона министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области совместно с заинтересованными ведомствами и направлены на популяризацию рабочих профессий и чествование человека труда.

"Встречаясь с работодателями мы часто слышим от них запрос на проведение как можно большего количества мероприятий, которые популяризируют профессии, особенно рабочие профессии, — отметил Вячеслав Романов. — Вот такого рода конкурсы, конечно, важны для популяризации этих профессий. Планируем и в дальнейшем проводить и поддерживать профессиональные конкурсы по разным направлениям".

Общественный проект ПФО "МолоТ" проходит второй год, в нем принимают участие молодые представители предприятий реального сектора экономики. В этом году около 3000 специалистов из 30 предприятий участвовали в спортивных, интеллектуальных и творческих соревнованиях.

Лучшие результаты показали: АО "Авиаагрегат", АО "Самарагорэнергосбыт", ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара", АО "Авиакор — авиационный завод", филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс", АО "Самарский завод электромонтажных изделий", ООО "Нова", ООО "Газпром трансгаз Самара", АО "РКЦ "Прогресс", ООО "Оргэнергокапитал", Куйбышевская железная дорога — филиал ОАО "РЖД".

"Проект "МолоТ" мне нравится тем, что он объединяет молодежь всего региона, — прокомментировала Наталья Герасимова, начальник центра оценки, мониторинга персонала и молодежной политики Куйбышевской железной дороги. — Я не знаю такого проекта еще, где бы спортсмены со всех-всех предприятий могли бы объединиться и поучаствовать. У нас появилось очень много знакомых с других предприятий и это классно! Мы понимаем, что мы — Самарская область — одно большое целое".

Также наградили участников и победителей региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в шести номинациях: "Второй старт" — для ветеранов специальной военной операции, "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем", "Сварщик", "Механизатор", "Инспектор транспортной безопасности", "Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения". Этот конкурс проводится в рамках национального проекта "Кадры" по востребованным профессиям.

Наши победители:

Павел Веткин, персональный тренер (номинация "Второй старт" для ветеранов специальной военной операции);

Александр Бугров, геодезист-оператор АО "СМАРТС" (номинация "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем");

Азамат Амангалиев, электрогазосварщик АО "ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА" (номинация "Сварщик");

Дмитрий Краснов, мастер производственного обучения Губернского техникума м. р. Кошкинский (номинация "Механизатор");

Сергей Бугров, инспектор транспортной безопасности Самарского метрополитена имени А. А. Росовского (номинация "Инспектор транспортной безопасности");

Оксана Семкина, крестьянско-фермерское хозяйство "Семкина Оксана Владимировна" (номинация "Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения").

"Конкурс был весьма интересный, я люблю развиваться по своей специальности, — поделился Александр Бугров, победитель в номинации "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем". — Помимо того, что я поучаствовал и показал свои навыки, еще и познакомился с другими специалистами, узнал у них некоторые интересные профессиональные моменты, обменялся контактами".

Участники, занявшие первые места в своих номинациях, представят Самарскую область на федеральных этапах, где будут бороться за главный приз — 1 000 000 рублей. Участники, занявшие второе и третье места, получат 500 000 и 300 000 рублей соответственно.

А осенью Самарская область станет площадкой для проведения федерального этапа конкурса в номинации "Второй старт". Уже более 60 регионов подали заявки на участие.