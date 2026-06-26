Победители региональных этапов конкурса "Лучший по профессии" и проекта "МолоТ" получили награды

Заместитель председателя правительства Самарской области Вячеслав Романов вручил дипломы и награды победителям региональных этапов Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" и проекта ПФО для работающей молодежи "МолоТ". Оба конкурса проводились на территории региона министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области совместно с заинтересованными ведомствами и направлены на популяризацию рабочих профессий и чествование человека труда.
"Встречаясь с работодателями мы часто слышим от них запрос на проведение как можно большего количества мероприятий, которые популяризируют профессии, особенно рабочие профессии, — отметил Вячеслав Романов. — Вот такого рода конкурсы, конечно, важны для популяризации этих профессий. Планируем и в дальнейшем проводить и поддерживать профессиональные конкурсы по разным направлениям".
Общественный проект ПФО "МолоТ" проходит второй год, в нем принимают участие молодые представители предприятий реального сектора экономики. В этом году около 3000 специалистов из 30 предприятий участвовали в спортивных, интеллектуальных и творческих соревнованиях.
Лучшие результаты показали: АО "Авиаагрегат", АО "Самарагорэнергосбыт", ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара", АО "Авиакор — авиационный завод", филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс", АО "Самарский завод электромонтажных изделий", ООО "Нова", ООО "Газпром трансгаз Самара", АО "РКЦ "Прогресс", ООО "Оргэнергокапитал", Куйбышевская железная дорога — филиал ОАО "РЖД".
"Проект "МолоТ" мне нравится тем, что он объединяет молодежь всего региона, — прокомментировала Наталья Герасимова, начальник центра оценки, мониторинга персонала и молодежной политики Куйбышевской железной дороги. — Я не знаю такого проекта еще, где бы спортсмены со всех-всех предприятий могли бы объединиться и поучаствовать. У нас появилось очень много знакомых с других предприятий и это классно! Мы понимаем, что мы — Самарская область — одно большое целое".
Также наградили участников и победителей региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в шести номинациях: "Второй старт" — для ветеранов специальной военной операции, "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем", "Сварщик", "Механизатор", "Инспектор транспортной безопасности", "Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения". Этот конкурс проводится в рамках национального проекта "Кадры" по востребованным профессиям.
Наши победители:
- Павел Веткин, персональный тренер (номинация "Второй старт" для ветеранов специальной военной операции);
- Александр Бугров, геодезист-оператор АО "СМАРТС" (номинация "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем");
- Азамат Амангалиев, электрогазосварщик АО "ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА" (номинация "Сварщик");
- Дмитрий Краснов, мастер производственного обучения Губернского техникума м. р. Кошкинский (номинация "Механизатор");
- Сергей Бугров, инспектор транспортной безопасности Самарского метрополитена имени А. А. Росовского (номинация "Инспектор транспортной безопасности");
- Оксана Семкина, крестьянско-фермерское хозяйство "Семкина Оксана Владимировна" (номинация "Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения").
"Конкурс был весьма интересный, я люблю развиваться по своей специальности, — поделился Александр Бугров, победитель в номинации "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем". — Помимо того, что я поучаствовал и показал свои навыки, еще и познакомился с другими специалистами, узнал у них некоторые интересные профессиональные моменты, обменялся контактами".
Участники, занявшие первые места в своих номинациях, представят Самарскую область на федеральных этапах, где будут бороться за главный приз — 1 000 000 рублей. Участники, занявшие второе и третье места, получат 500 000 и 300 000 рублей соответственно.
А осенью Самарская область станет площадкой для проведения федерального этапа конкурса в номинации "Второй старт". Уже более 60 регионов подали заявки на участие.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги