От электромонтера до руководителя отдела за 6 лет: история Алины Сайгичевой, Forbes Woman в энергетике

Сотрудница Новокуйбышевской ТЭЦ‑1 (Самарский филиал "Т Плюс") Алина Сайгичева вошла в рейтинг Forbes Woman "25 вдохновляющих женщин". За шесть лет она прошла путь от электромонтера главного щита управления до руководителя производственно-технического отдела. В интервью Волга Ньюс Алина рассказывает о начале карьеры, трудностях на производстве, профессиональных ценностях, наставничестве и о том, как современные женщины строят путь в технической сфере, которая долго считалась "мужской".

— Алина, вы вошли в рейтинг Forbes Woman "25 вдохновляющих женщин". Что для вас значит это признание?

— Это подтверждение того, что ты все делаешь правильно. Я счастлива, что мои профессиональные заслуги были так высоко оценены, и очень горжусь этим.

— Помните ли вы момент, когда впервые подумали: "Я хочу работать именно в энергетике"?

— Со школьных лет мне хотелось связать свою профессию с чем-то значимым, что приносит пользу людям. Изначально я поступала на теплоэнергетический факультет СамГТУ, представляя себя проектировщиком систем теплоснабжения. Но познакомившись с ребятами, уже работающими на ТЭЦ, послушав их рассказы о работе, я захотела связать свою жизнь с большой энергетикой. Так и получилось.

— Ваша карьера началась с должности электромонтера главного щита управления. С какими трудностями вы столкнулись в самом начале?

— Я с теплотой вспоминаю время, когда работала электромонтером главного щита управления. Смена, в которую я попала, была очень дружной, коллеги пытались научить всем необходимым навыкам, объясняли, как устроено оборудование, принцип действия релейных защит.

Поначалу самым сложным была железная дисциплина, которая царила на производстве. Мне был 21 год, и с такими высокими требованиями я ранее не сталкивалась. Работа на производстве требует строжайшего соблюдения мер безопасности, знания правил охраны труда и умения их применять. А еще меня не отпускала мысль, что, получая образование по теплоэнергетике, я не имела возможности на практике увидеть, как все функционирует. Очень хотелось работать в котлотурбинном цехе. И впоследствии я перешла туда.

— Энергетика часто воспринимается как "мужская" сфера. Вы сами когда-нибудь ощущали этот стереотип?

— В нашей компании нет разделения по гендерному признаку. Тебя оценивают, как профессионала. Ты либо специалист, который хочет развиваться, узнавать что-то новое, либо нет. Тем, кто заинтересован в профессиональном росте, компания готова помогать.

— Было ли ощущение, что вам нужно доказывать свою профессиональность сильнее, чем мужчинам на аналогичных позициях?

— На этот вопрос однозначно можно ответить "нет". Конечно, мысли о том, что не вся работа подходит для девушки, были. Например, до моего назначения в производственно-технический отдел я очень хотела стать машинистом энергоблоков и управлять газовыми турбинами. Блок введен в эксплуатацию в 2013 году, и работа там мне казалась очень престижной и интересной, но коллектив был исключительно мужской. Сейчас я понимаю: не попала туда, потому что сама себя убедила, что это невозможно.

— Как коллеги-мужчины воспринимали вас на старте карьеры? Менялось ли это отношение со временем?

— Энергетика — очень преемственная отрасль. Когда я пришла на станцию все старались помочь и научить основам, поделиться опытом и знаниями. Став руководителем отдела, я еще больше почувствовала поддержку коллег. Думаю, это связано не с полом, а с возрастом: начальником отдела я стала в 27 лет, совсем юная, поэтому более опытные коллеги, в подчинении которых я работала ранее, давали уже совсем другие советы, касающиеся управленческих и административных решений.

Мне повезло с учителями: на каждом этапе карьеры были люди, которые вдохновляли своим примером и были готовы в нужный момент дать совет.

— Какие качества, на ваш взгляд, помогают женщине развиваться в технической профессии?

— Если говорить о качествах, то они такие же, как и в любой отрасли, и не зависят от пола: инициативность, ответственность и, конечно же, упорство.

— Часто ли вам приходится слышать фразу "это не женская профессия"? Как вы на нее реагируете?

— Единственный человек, который мне говорит, что производство — это не про женский мир, это моя младшая сестра. Сначала мне хотелось доказать ей обратное, но она настырная. В целом же, рассуждая про мужские и женские профессии, считаю, что в современном мире таких понятий уже не существует.

Во главе многих производственных предприятий стоят хрупкие и утонченные женщины. В нашей компании есть филиал, которым управляет женщина, поэтому таких вопросов с каждым годом становится все меньше.

— Есть ли в энергетике качества, которые традиционно считают "женскими", но которые на самом деле помогают в работе?

— Умение держать в голове сразу несколько проблем и думать над их решением одновременно. У женщин, на мой взгляд, сильнее развит навык многозадачности. Также важно умение выделять главное из внешнего шума, что позволяет точечно выявлять проблему и прийти к нужному результату быстрее.

— Вы прошли путь от электромонтера до руководителя отдела за шесть лет. Что стало главным фактором такого роста?

— Я хотела не просто исполнять поручения, а принимать управленческие решения, направленные на развитие или улучшение бизнес-процессов.

— В энергетике много ответственности: от работы специалистов зависит теплоснабжение целого города. Как вы справляетесь с этим давлением?

— Это не ощущается как давление. Напротив, это помогает и мотивирует. Чувствуешь себя нужной делу и людям.

— Вы участвовали в реализации 20 инвестиционных проектов. Какой из них стал для вас самым значимым и почему?

— Самым значимым проектом для меня является строительство нового водогрейного котла. Главная причина — значительное повышение надежности теплоснабжения города. Чувствовать свою причастность к этому очень вдохновляет. Также это был основной блок оборудования, а участие в нем стало "гештальтом", который мне ранее не удалось закрыть, так как блок ГТУ-200 и паровая турбина были введены в эксплуатацию до моего трудоустройства.

— Что важнее для профессионального роста в такой сфере: технические знания, характер или готовность постоянно учиться?

— Однозначно характер. Знания можно приобрести, если сильно захотеть. Готовность постоянно учиться не всегда про интерес или желание. Именно характер формирует готовность расширять свои возможности и повышать профессиональные навыки.

— Вы говорили, что в начале карьеры приходилось бороться с неуверенностью. Что помогло их преодолеть?

— В начале карьеры действительно приходилось постоянно бороться с собственными страхами и неуверенностью. Бывает, что и сейчас я сомневаюсь в правильности принятых решений, в достаточности опыта или знаний. Когда нужно двигаться вперед и решать производственные задачи, эмоции оставляешь в стороне. Сначала дело, потом переживания — так живу уже 10 лет.

— Был ли человек, который поддержал вас в профессии или стал для вас наставником?

— Энергетика — консервативная отрасль, где путь любого молодого специалиста начинается со знакомства с наставником. Мне в этом плане тоже очень повезло, я встретила человека, который стал безусловным авторитетом.

Он научил меня не просто решать задачи, а думать, самой находить проблемы и решать их, принимать не всегда популярные, но важные для производства решения.

— Сейчас вы сами выступаете наставником для новых сотрудников. Что стараетесь передать им в первую очередь?

— Коллектив в отделе сильно обновился, работают совсем молодые ребята. Первое, что я всегда стараюсь донести: на работе не должно быть легко. В легкости человек перестает развиваться. Второе: нужно много потрудиться, чтобы стало легче. Сначала тяжело из-за нехватки опыта и знаний, потом легче, после этого новая должность — и снова тяжело. Профессиональный диссонанс, но так оно и есть.

— Приходят ли сегодня в энергетику девушки? Что их мотивирует выбирать такую профессию?

— Конечно, очень много. В нашем отделе самой молодой сотруднице всего 23 года. Девушки идут в энергетику из-за стабильности: крупные холдинги, хорошие коллективные договоры, насыщенные программы по повышению вовлеченности.

— Что бы вы сказали девушке, которая хочет пойти в техническую сферу, но боится, что "это не для нее"?

— Если хочешь — бери и делай. Ничего не дается в жизни, если сидеть, ждать и сомневаться.

— Меняется ли энергетическая отрасль с точки зрения отношения к женщинам-специалистам?

— В энергетике много талантливых специалистов, которые одновременно являются мамами, женами и хранительницами семейного очага. Важно, чтобы эти темы освещались в СМИ, демонстрировали путь женщин в профессии. Видя такие примеры, девушки смело выбирают профессию энергетика.

— Что для вас лично важнее: быть примером для женщин в профессии или просто сильным специалистом в своей сфере?

— Однозначно важнее быть сильным специалистом. Именно это позволяет быть примером для других женщин.

— Как вы видите свое профессиональное развитие дальше?

— Профессию по судьбе я уже нашла. Планирую расширять профессиональные знания и повышать управленческие компетенции. Очень хотелось бы в следующем году попробовать себя в конкурсе "Лидеры России — команда". Надеюсь, коллеги меня поддержат, и мы вместе сможем показать, какие профессионалы сегодня работают в компании "Т Плюс".

— Если бы нужно было одной фразой описать ваш путь в энергетике, какой бы она была?

— Через тернии к звездам.