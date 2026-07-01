В Самарской области состоится маркет молодых предпринимателей и локальных брендов

15 июля региональный центр "Мой бизнес" совместно с проектом "Создано молодыми" от "Росмолодежь. Предпринимай" проводит маркет молодых предпринимателей и локальных брендов Самарской области.
Участие в маркете позволит не только найти новых клиентов и получить прямую обратную связь, но и наладить деловые контакты с другими представителями молодежного бизнес-сообщества региона.
"Поддержка молодежного предпринимательства является одним из важных направлений развития региональной экономики, - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Мы заинтересованы в том, чтобы молодые самарские бренды становились узнаваемыми и конкурентоспособными, а подобные площадки дают им отличный старт и прямой доступ к своей целевой аудитории".
Предприниматели могут представить на маркете самую разную продукцию: украшения и аксессуары, предметы декора и изделия ручной работы, одежду и мерч, сувениры, подарки, авторскую продукцию и другие товары, которые находят отклик у молодежной аудитории.
К участию приглашаются самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные на территории Самарской области. Возраст представителя бренда - до 35 лет включительно. Участниками могут становиться непосредственные производители представленной продукции.
Прием заявок осуществляется по ссылке до 8 июля включительно. Количество мест на маркете ограничено. Участники будут отобраны на конкурсной основе, при рассмотрении заявок будут учитываться соответствие критериям отбора, уникальность продукции и ее востребованность у молодежной аудитории.
В Самарской области поддержка молодежного бизнеса ведется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
В регионе создана сеть центров "Мой бизнес", где молодые начинающие предприниматели могут воспользоваться всеми доступными мерами государственной поддержки (консультационные услуги, образовательные мероприятия, льготное финансирование, помощь в продвижении продукции, имущественная поддержка, выход на экспорт и др.).
Узнать о мерах поддержки и подать заявку на получение услуг можно также на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.