16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области состоится маркет молодых предпринимателей и локальных брендов Кооператив из Сухой Вязовки возвращает к жизни забытые поля Сельхозкооператив из Сухой Вязовки вводит в оборот заброшенные гектары Кто заплатит за банкротство ООО "Альянс"? Новейшие разработки оценили аграрии в День поля в Самарской области

Экономика и бизнес

В Самарской области состоится маркет молодых предпринимателей и локальных брендов

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

15 июля региональный центр "Мой бизнес" совместно с проектом "Создано молодыми" от "Росмолодежь. Предпринимай" проводит маркет молодых предпринимателей и локальных брендов Самарской области.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Участие в маркете позволит не только найти новых клиентов и получить прямую обратную связь, но и наладить деловые контакты с другими представителями молодежного бизнес-сообщества региона.

"Поддержка молодежного предпринимательства является одним из важных направлений развития региональной экономики, - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Мы заинтересованы в том, чтобы молодые самарские бренды становились узнаваемыми и конкурентоспособными, а подобные площадки дают им отличный старт и прямой доступ к своей целевой аудитории".

Предприниматели могут представить на маркете самую разную продукцию: украшения и аксессуары, предметы декора и изделия ручной работы, одежду и мерч, сувениры, подарки, авторскую продукцию и другие товары, которые находят отклик у молодежной аудитории.

К участию приглашаются самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные на территории Самарской области. Возраст представителя бренда - до 35 лет включительно. Участниками могут становиться непосредственные производители представленной продукции.

Прием заявок осуществляется по ссылке до 8 июля включительно. Количество мест на маркете ограничено. Участники будут отобраны на конкурсной основе, при рассмотрении заявок будут учитываться соответствие критериям отбора, уникальность продукции и ее востребованность у молодежной аудитории.

В Самарской области поддержка молодежного бизнеса ведется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

В регионе создана сеть центров "Мой бизнес", где молодые начинающие предприниматели могут воспользоваться всеми доступными мерами государственной поддержки (консультационные услуги, образовательные мероприятия, льготное финансирование, помощь в продвижении продукции, имущественная поддержка, выход на экспорт и др.). 

Узнать о мерах поддержки и подать заявку на получение услуг можно также на едином портале mybiz63.ru.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №30

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2