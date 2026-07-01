В Самарской области состоится маркет молодых предпринимателей и локальных брендов

15 июля региональный центр "Мой бизнес" совместно с проектом "Создано молодыми" от "Росмолодежь. Предпринимай" проводит маркет молодых предпринимателей и локальных брендов Самарской области.

Участие в маркете позволит не только найти новых клиентов и получить прямую обратную связь, но и наладить деловые контакты с другими представителями молодежного бизнес-сообщества региона.

"Поддержка молодежного предпринимательства является одним из важных направлений развития региональной экономики, - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Мы заинтересованы в том, чтобы молодые самарские бренды становились узнаваемыми и конкурентоспособными, а подобные площадки дают им отличный старт и прямой доступ к своей целевой аудитории".

Предприниматели могут представить на маркете самую разную продукцию: украшения и аксессуары, предметы декора и изделия ручной работы, одежду и мерч, сувениры, подарки, авторскую продукцию и другие товары, которые находят отклик у молодежной аудитории.

К участию приглашаются самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные на территории Самарской области. Возраст представителя бренда - до 35 лет включительно. Участниками могут становиться непосредственные производители представленной продукции.

Прием заявок осуществляется по ссылке до 8 июля включительно. Количество мест на маркете ограничено. Участники будут отобраны на конкурсной основе, при рассмотрении заявок будут учитываться соответствие критериям отбора, уникальность продукции и ее востребованность у молодежной аудитории.

В Самарской области поддержка молодежного бизнеса ведется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

В регионе создана сеть центров "Мой бизнес", где молодые начинающие предприниматели могут воспользоваться всеми доступными мерами государственной поддержки (консультационные услуги, образовательные мероприятия, льготное финансирование, помощь в продвижении продукции, имущественная поддержка, выход на экспорт и др.).

Узнать о мерах поддержки и подать заявку на получение услуг можно также на едином портале mybiz63.ru.