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Двое подростков после взрыва в Жигулевске находятся в ожоговом отделении, один - в травматологии

ЖИГУЛЕВСК. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 23 декабря, пострадавшие при взрыве газа в Жигулевске подростки поступили в больницу №4 в Тольятти.

Двое пострадавших определены на лечение в ожоговое отделение с ожогами второй степени. И один подросток с открытым переломом обеих костей левой голени поступил в отделение травматологии, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Напомним, дети получили травмы при взрыве газового баллона в гараже на проезде Отважный в Жигулевске. Как сообщает глава города Дмитрий Холин в twitter, подростков помогали доставать из-под обломков сотрудники полиции, газовой и энергетической компании.

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