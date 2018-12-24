С 1 января в регионе вырастут ежемесячные денежные выплаты

С 1 января в Самарской области будут увеличены размеры ежемесячных денежных выплат по ряду категорий, сообщает правительство региона.

Так, вырастут выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка с 9967 руб. до 10181 руб. и ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка - с 10328 руб. до 10565 рублей.

Также увеличатся региональные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны: труженикам тыла, ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Самарской области, ежемесячная доплата к пенсии инвалидам боевых действий и членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также выплаты семьям с детьми.

Перерасчет выплат пройдет в автоматизированном режиме без обращения граждан.

Кроме того, сейчас Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект постановления федерального правительства, предусматривающий индексацию отдельных видов пособий в соответствии с федеральным законодательством на 3,4% с 1 февраля 2019 года.