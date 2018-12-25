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Кино Культура

В Самару прилетели актеры фильма "Елки Последние"

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 24 декабря, в самарском кинотеатре "Киномакс" прошел предпоказ фильма "Елки Последние". На мероприятие прилетели актеры новогоднего семейного блокбастера Александр Головин и Александр Домогаров-младший - сноубордист и лыжник из фильмов "Елки".

Фото: автора

Полюбившаяся россиянам киносага о любви, дружбе и новогоднем волшебстве в этом году выйдет в крайний раз. Седьмая часть "Елок", по словам Александра Домогарова, станет последней.

"Наши "Елки Последние" такие грустные, потому что они и правда последние. Об этом нам сказали только на съемках. В одной из сцен всех актеров собрали за большим столом и объявили эту новость. Сначала мы думали, что это шутка, но продюсер Тимур Бекмамбетов подтвердил, что это мы снимаем крайнюю часть. Возможно, будут другие киноистории, но наших уже не будет", — поделился актер.

Также Домогаров отметил, что вместе с Александром Головиным они хотят создать свой проект.

Посетители предпоказа с грустью приняли то, что "Елки" больше сниматься не будут.

""Елки" всегда ассоциировались у меня с Новым годом. К сожалению, я посмотрела не все части, но все равно полюбила героев фильмов: от отчаянных сноубордиста и лыжника до забавных друзей Бори и Жени. Жалко, что традиция — просмотр "Елок" на праздниках не повторится в следующем году", — с грустью поделилась жительница Самары Ольга Гулькова.

Перед предпоказом актеры Александр Головин и Александр Домогаров-младший наградили победителя конкурса "Вселенная добра". Им оказалась двадцатидвухлетняя зоозащитница Ангелина Гриневич, которая перевезла диких медведей из Самары в сафари-парк в Крыму.

Напомним, что премьера фильма "Елки Последние" состоится в Самаре 27 декабря.

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