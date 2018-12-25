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Экономика и бизнес

Роботы самарских разработчиков заменят штукатуров и маляров

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский стартап rPainter планирует начать производство роботизированных комплексов по окраске стен, потолков и пола в помещениях.

Робот-маляр будет самостоятельно передвигаться, распознавать и запоминать не только окружающую обстановку, но и поверхности, которые ему предстоит красить. Специалисту на стройке надо будет лишь запустить робота, который будет ездить и искать, что ему нужно покрасить. Покраска будет осуществляться методом безвоздушного распыления (спрея). Подобные функции будут реализованы за счет машинного зрения и машинного обучения на основе нейросетей. Планируется, что робот самостоятельно сможет преодолевать лестницы и уступы.

Основатель стартапа, выпускник акселератора StartupSamara, Дмитрий Большов отмечает, что первичный фокус взят на рынок Австралии, у команды rPainter есть уже договоренность с компанией RusselPainting: "Они готовы арендовать нашего робота, как только он покажет нужный функционал. В дальнейшем планируем выход на рынки США и Канады. Там, когда сдается многоквартирный дом, все помещения имеют уже готовый ремонт. При этом 90% поверхностей красится (в том числе плинтуса, двери с наличниками и оконные рамы). Никаких обоев и крутой венецианской штукатурки. Все малярные работы по целому зданию выполняет одна профессиональная малярная контора, а основной объем выполняют за счет безвоздушных окрасочных машин. Их-то мы и планируем заменить роботом".

Сейчас команда rPainter заканчивает работу над платформой, на которой будет построен робот. У стартапа появились партнеры с большим опытом разработки в области машинного зрения.

Добавим, что Дмитрий Большов со своим проектом rPainter признан одним из лучших проектов-выпускников десятого набора акселератора StartupSamara. Акселератор проходит с 2014 года при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

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