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Четыре добровольческие самарские организации названы лучшими в стране

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ассоциация волонтерский центров выбрала самые успешные волонтерские организации России в 2018 году. По итогам федерального мониторинга четыре организации Самарской области вошли в ТОП лучших, сообщает департамент по делам молодежи регионального минобра.

Лучшими организациями из Самары названы Инклюзивный клуб добровольцев, Самарский Дом молодежи, Центр социальных проектов и Центр развития добровольчества.

"Мы очень рады успехам наших партнеров. Это организации, которые активно развивают волонтерство в нашем регионе и за его пределами. Их проекты становятся победителями различных грантов, вовлекают в добровольчество все больше жителей области. Ни одно мероприятие не обходится без их участия. Я уверен, что в будущем наше сотрудничество будет крепнуть, и волонтерское движение Самарской области, благодаря нашим совместным усилия, будет расти и привлекать новых активных участников" — отметил врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев.

Оценка деятельности организаций проводилась по четырем критериям: медиаактивность организации, вклад в развитие АВЦ, вклад в развитие добровольчества, вклад в развитие региона.

В мониторинге принимали участие только организации-члены Ассоциации. Всего в ее состав входят 142 организации из 60 регионов Российской Федерации.

Ассоциация волонтерских центров — организация, созданная в 2014 г. по инициативе президента Российской Федерации с целью сохранения наследия волонтерской программы Олимпийских игр "Сочи-2014". Организация занимается развитием волонтерства в России, разрабатывает стандарты, реализует добровольческие программы и проекты.  

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