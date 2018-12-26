Четыре добровольческие самарские организации названы лучшими в стране

Ассоциация волонтерский центров выбрала самые успешные волонтерские организации России в 2018 году. По итогам федерального мониторинга четыре организации Самарской области вошли в ТОП лучших, сообщает департамент по делам молодежи регионального минобра.

Лучшими организациями из Самары названы Инклюзивный клуб добровольцев, Самарский Дом молодежи, Центр социальных проектов и Центр развития добровольчества.

"Мы очень рады успехам наших партнеров. Это организации, которые активно развивают волонтерство в нашем регионе и за его пределами. Их проекты становятся победителями различных грантов, вовлекают в добровольчество все больше жителей области. Ни одно мероприятие не обходится без их участия. Я уверен, что в будущем наше сотрудничество будет крепнуть, и волонтерское движение Самарской области, благодаря нашим совместным усилия, будет расти и привлекать новых активных участников" — отметил врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев.

Оценка деятельности организаций проводилась по четырем критериям: медиаактивность организации, вклад в развитие АВЦ, вклад в развитие добровольчества, вклад в развитие региона.

В мониторинге принимали участие только организации-члены Ассоциации. Всего в ее состав входят 142 организации из 60 регионов Российской Федерации.