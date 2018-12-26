В Самаре покажут ремейк французского фильма "1+1"

Первый кинолекторий 2019 года в клубе "Треугольник" кинотеатра "Художественный" пройдет 10 января и будет посвящен премьере картины Нила Бергера "1+1: Голливудская история"/ The Upside (США, драма, 16+) и пройдет 10 января.

Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Нил Бергер получил известность, сняв картины "Интервью с убийцей", "Иллюзионист" и "Области тьмы". Его новая драма с элементами комедии "1+1: Голливудская история" - американский ремейк французского фильма 2011 года "1+1" с Франсуа Клюзе и Омаром Си.

Миллионер Филипп (Брайан Крэнстон) после несчастного случая остался парализован и прикован к инвалидному креслу. Чтобы нормально жить, ему нужен постоянный помощник, но все, кого приводит ассистентка Ивонн (Николь Кидман), не устраивают Филиппа. В итоге работу получает бывший заключенный, говорливый Делл (Кевин Харт). Делла гложет чувство вины перед сыном, Филиппа - отсутствие смысла жизни. Каждый может дать другому то, в чем тот нуждается, и герои быстро находят общий язык и сближаются. Фильм снят по книге Филиппа Поццо ди Борги "Второй шанс".