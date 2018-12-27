Суд постановил вернуть "Роднику" более 1 млрд руб. по договору уступки

Арбитражный суд Самарской области по требованию одного из владельцев самарского комбината "Родник" АО "Актив" признал недействительным заключенный в октябре 2017 г. договор уступки прав требования мордовскому ООО "РегионСтройИнком" и обязал вернуть "Роднику" более 1 млрд руб., пишет kommersant.ru.

Сделка была совершена, когда генеральным директором комбината выступал его второй владелец Павел Сметана (ГК "Кристалл-Лефортово"). Соответствующий иск "Актив" направил в суд в конце мая.

Напомним, с конца февраля 2014 г. до середины 2016 г. производство на "Роднике" фактически простаивало. В конце июня 2014 г. завод был лишен лицензии на производство, хранение и поставку алкогольной продукции.

В 2016 г. произошла смена руководства СК "Родник". Должность гендиректора комбината занял генеральный директор ГК "Кристалл-Лефортово" Павел Сметана. В конце июля 2016 г. предприятие получило лицензию на производство и поставку алкогольной продукции.

Однако в 2018 г. стало известно о планах "Кристалл-Лефортово" по остановке производства на "Роднике" в связи с финансовыми проблемами.