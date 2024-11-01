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"Самарский жиркомбинат" перешел "Русагро"

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Самарский жиркомбинат", ранее принадлежащее группе компаний "НМЖК", вошло в периметр бизнеса агрохолдинга "Русагро".

Фото: Игорь Казановский

В "Русагро" также уточнили, что самарское предприятие в настоящий момент является действующим. Напомним, его работа была приостановлена в конце 2019 года. В 2022 г. появилась информация о продаже производства. Причиной тому в НМЖК называли отсутствие интереса к региону. В группе компаний уточняли, что готовы были продать Самарский жиркомбинат за 300 млн рублей.

К предприятию относится имущественный комплекс на ул. Мальцева, 22 в Самаре, включающий 30 объектов недвижимости общей площадью 40,9 тыс. кв. м и земельный участок 91,6 тыс. кв. м в аренде.

ОАО "Самарский жиркомбинат" было образовано в 1992 г. путем приватизации ГП "Самарский жиркомбинат". В октябре 2002 г. предприятие вошло в состав группы компаний "НМЖК". Основным направлением деятельности Самарского жиркомбината было производство масложировой продукции - маргарина, майонеза, подсолнечного масла (ТМ "Сдобри", "Ряба", "Росинка", "Самарский сливочный", "Домашний").

Как сообщается в отчете "Русагро", в 2023 г. холдинг закрыл сделку по приобретению 50% Группы НМЖК. Она владела масложировым комбинатом в Нижнем Новгороде, жировым комбинатом в Самаре, маслоэкстракционными предприятиями в Урюпинске и Сорочинске, а также элеваторами в Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областях и в республике Башкортостан. 

До 24 июля 2024 г. АО "Самарский жиркомбинат" принадлежало ООО ПКФ "Профит", на котором числились активы группы "НМЖК". Потом общество в учредителях жиркомбината сменило АО "Тритон". Как пояснили в "Русагро", сейчас самарское производство входит в структуру агрохолдинга.

Помимо жиркомбината в Самаре, "Русагро" приобрело прочие активы НМЖК в Самарской области: АО "Большеглушицкое ХПП", АО "Пестравское ХПП", ООО "Борский элеватор". Все они, как и другие предприятия "Русагро", в июне-сентябре 2024 г. были перерегистрированы на АО "Эталон".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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