"Самарский жиркомбинат" перешел "Русагро"

АО "Самарский жиркомбинат", ранее принадлежащее группе компаний "НМЖК", вошло в периметр бизнеса агрохолдинга "Русагро".

В "Русагро" также уточнили, что самарское предприятие в настоящий момент является действующим. Напомним, его работа была приостановлена в конце 2019 года. В 2022 г. появилась информация о продаже производства. Причиной тому в НМЖК называли отсутствие интереса к региону. В группе компаний уточняли, что готовы были продать Самарский жиркомбинат за 300 млн рублей.

К предприятию относится имущественный комплекс на ул. Мальцева, 22 в Самаре, включающий 30 объектов недвижимости общей площадью 40,9 тыс. кв. м и земельный участок 91,6 тыс. кв. м в аренде.

Как сообщается в отчете "Русагро", в 2023 г. холдинг закрыл сделку по приобретению 50% Группы НМЖК. Она владела масложировым комбинатом в Нижнем Новгороде, жировым комбинатом в Самаре, маслоэкстракционными предприятиями в Урюпинске и Сорочинске, а также элеваторами в Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областях и в республике Башкортостан.

До 24 июля 2024 г. АО "Самарский жиркомбинат" принадлежало ООО ПКФ "Профит", на котором числились активы группы "НМЖК". Потом общество в учредителях жиркомбината сменило АО "Тритон". Как пояснили в "Русагро", сейчас самарское производство входит в структуру агрохолдинга.

Помимо жиркомбината в Самаре, "Русагро" приобрело прочие активы НМЖК в Самарской области: АО "Большеглушицкое ХПП", АО "Пестравское ХПП", ООО "Борский элеватор". Все они, как и другие предприятия "Русагро", в июне-сентябре 2024 г. были перерегистрированы на АО "Эталон".