НМЖК продает Самарский жиркомбинат

Группа компаний "НМЖК" продает производственную площадку в Самаре. Начальная цена актива - 300 млн рублей.

В частности, на продажу выставлен имущественный комплекс на ул. Мальцева, 22 - это 30 объектов недвижимости общей площадью 40,9 тыс. кв. м, земельный участок 91,6 тыс. кв. м в аренде. Ранее Самарский жиркомбинат пытался оформить его в собственность, но Росимущество не согласовало раздел участка, на котором находится бомбоубежище федеральной собственности.

АО "Самарский жиркомбинат" не работает последние несколько лет, заявили в НМЖК. Причиной продажи назвали отсутствие интереса к региону. Стоимость производства договорная, но в группе компаний уточнили, что стартовая цена комплекса - 300 млн рублей.

Напомним, в конце 2019 года стало известно о приостановке работы Самарского жиркомбината.