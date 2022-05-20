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Пищевая промышленность АПК и пищепром

НМЖК продает Самарский жиркомбинат

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Группа компаний "НМЖК" продает производственную площадку в Самаре. Начальная цена актива - 300 млн рублей.

Фото: Игорь Казановский

В частности, на продажу выставлен имущественный комплекс на ул. Мальцева, 22 - это 30 объектов недвижимости общей площадью 40,9 тыс. кв. м, земельный участок 91,6 тыс. кв. м в аренде. Ранее Самарский жиркомбинат пытался оформить его в собственность, но Росимущество не согласовало раздел участка, на котором находится бомбоубежище федеральной собственности.

АО "Самарский жиркомбинат" не работает последние несколько лет, заявили в НМЖК. Причиной продажи назвали отсутствие интереса к региону. Стоимость производства договорная, но в группе компаний уточнили, что стартовая цена комплекса - 300 млн рублей.

Напомним, в конце 2019 года стало известно о приостановке работы Самарского жиркомбината.

ОАО "Самарский жиркомбинат" было образовано в 1992 г. путем приватизации ГП "Самарский жиркомбинат". В октябре 2002 г. предприятие вошло в состав группы компаний "НМЖК". Основным направлением деятельности Самарского жиркомбината было производство масложировой продукции - маргарина, майонеза, подсолнечного масла (ТМ "Сдобри", "Ряба", "Росинка", "Самарский сливочный", "Домашний").

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Ольга Голубкова 23 сентября 2016 10:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

михаил вдовин 03 августа 2015 10:43 Самарский производитель грибов "Горный холод" наращивает мощность до двух тонн в сутки

А цена какая будет?

михаил вдовин 20 июля 2015 05:33 Самарскую фабрику "Миралакта" обвинили в подделывании сыров

И что дальше?

Макс Кошкин 08 июля 2015 10:06 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.

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