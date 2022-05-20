НМЖК продает Самарский жиркомбинат

Группа компаний "НМЖК" продает производственную площадку в Самаре. Начальная цена актива - 300 млн рублей.
В частности, на продажу выставлен имущественный комплекс на ул. Мальцева, 22 - это 30 объектов недвижимости общей площадью 40,9 тыс. кв. м, земельный участок 91,6 тыс. кв. м в аренде. Ранее Самарский жиркомбинат пытался оформить его в собственность, но Росимущество не согласовало раздел участка, на котором находится бомбоубежище федеральной собственности.
АО "Самарский жиркомбинат" не работает последние несколько лет, заявили в НМЖК. Причиной продажи назвали отсутствие интереса к региону. Стоимость производства договорная, но в группе компаний уточнили, что стартовая цена комплекса - 300 млн рублей.
Напомним, в конце 2019 года стало известно о приостановке работы Самарского жиркомбината.
ОАО "Самарский жиркомбинат" было образовано в 1992 г. путем приватизации ГП "Самарский жиркомбинат". В октябре 2002 г. предприятие вошло в состав группы компаний "НМЖК". Основным направлением деятельности Самарского жиркомбината было производство масложировой продукции - маргарина, майонеза, подсолнечного масла (ТМ "Сдобри", "Ряба", "Росинка", "Самарский сливочный", "Домашний").