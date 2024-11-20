Окунуться в атмосферу хлебной столицы России в ремесленной пекарне "Белотурка"

Отведать наисвежайших, хрустящих булочек, преломить вкуснейший хлеб самарцы и гости города могут в ремесленной пекарне "Белотурка". Здесь готовят по старинным рецептам только из натуральных ингредиентов.
Заведение находится на улице Куйбышева, 99. Интерьер погружает посетителей в начало XX века, когда Самара считалась хлебной столицей Российской империи. Название пекарне — "Белотурка" — дала пшеница одноименного твердого сорта, которую выращивали в Самарской губернии и ценили за вкусовые качества.
Почувствовать уютную атмосферу заведения можно, посмотрев видео.
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