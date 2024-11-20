Окунуться в атмосферу хлебной столицы России в ремесленной пекарне "Белотурка"

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Отведать наисвежайших, хрустящих булочек, преломить вкуснейший хлеб самарцы и гости города могут в ремесленной пекарне "Белотурка". Здесь готовят по старинным рецептам только из натуральных ингредиентов.