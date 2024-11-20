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Туризм Общество

Окунуться в атмосферу хлебной столицы России в ремесленной пекарне "Белотурка"

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Отведать наисвежайших, хрустящих булочек, преломить вкуснейший хлеб самарцы и гости города могут в ремесленной пекарне "Белотурка". Здесь готовят по старинным рецептам только из натуральных ингредиентов.

Заведение находится на улице Куйбышева, 99. Интерьер погружает посетителей в начало XX века, когда Самара считалась хлебной столицей Российской империи. Название пекарне — "Белотурка" — дала пшеница одноименного твердого сорта, которую выращивали в Самарской губернии и ценили за вкусовые качества.

Почувствовать уютную атмосферу заведения можно, посмотрев видео.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

Река Волга
Природа
Фестивали
Музеи
Гастрономия (раки, пиво, сызранские помидоры)
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Всего проголосовало: 193
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