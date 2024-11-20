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Пищевая промышленность АПК и пищепром

Дмитрий Троян откроет в Самаре крупное производство тортилий и пит

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Крупнейший франчайзи "Додо Пиццы" и директор самарской сети Дмитрий Троян планирует запустить в Самаре собственное производство тортилий и пит мощностью в два миллиона штук в месяц. Об этом он сообщил в интервью Волга Ньюс.

Производство должно открыться зимой и, по словам Дмитрия Трояна, "поможет покрыть" потребности компании по всей России.

"Нам как партнерам важно контролировать себестоимость продукции в пиццериях и оставаться доступными. Поэтому мы вынуждены становиться производителями - от оборудования до тортилий - для того, чтобы обеспечивать бесперебойные поставки и удерживать цены", - пояснил он.

Сейчас идет процесс закупки производственной линии в Китае.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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