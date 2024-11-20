Дмитрий Троян откроет в Самаре крупное производство тортилий и пит

Крупнейший франчайзи "Додо Пиццы" и директор самарской сети Дмитрий Троян планирует запустить в Самаре собственное производство тортилий и пит мощностью в два миллиона штук в месяц. Об этом он сообщил в интервью Волга Ньюс.
Производство должно открыться зимой и, по словам Дмитрия Трояна, "поможет покрыть" потребности компании по всей России.
"Нам как партнерам важно контролировать себестоимость продукции в пиццериях и оставаться доступными. Поэтому мы вынуждены становиться производителями - от оборудования до тортилий - для того, чтобы обеспечивать бесперебойные поставки и удерживать цены", - пояснил он.
Сейчас идет процесс закупки производственной линии в Китае.
Последние комментарии
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?