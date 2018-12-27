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Сотрудники корпорации "Кошелев" исполняют детские мечты

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первый месяц зимы, в Самаре стартовала благотворительная акция "Елка желаний" для детей, которые остались без попечения родителей. Суть акции заключается в следующем: ребята из детских домов города пишут свои пожелания на открытках и украшают ими новогодние елки. Сотрудники корпорации "Кошелев", по доброй традиции, решили в индивидуальном порядке присоединиться к эстафете добрых поступков и исполнить самые сокровенные желания воспитанников школы-интерната №117.

На "Елку желаний", которую взял под опеку дружный коллектив корпорации, по данным на конец декабря, поступило свыше 30 открыток. Все содержащиеся в них детские просьбы к Деду Морозу были бережно и со всем вниманием исполнены. В следующем году таких открыток, скорее всего, будет больше, ведь они продолжают поступать до сих пор. Что же касается самих желаний, они по-детски просты и незатейливы. Одна из девочек написала сказочному волшебнику проникновенное письмо: "Дедушка Мороз, с Новым годом! Меня зовут Вероника. Подари мне, пожалуйста, конструктор из фигурок лего "Замок Спящей Красавицы". А один из мальчиков попросил для себя "настоящий футбольный мяч".

Удивительно, но очень много обращений в адрес доброго волшебника в 2018 году касалось просьб подарить именно разнообразные конструкторы. Впрочем, встречались и исключения. Мальчишки на Новый год желают быть одаренными коньками, лыжами, игровыми приставками, а девочки заказывают художественные наборы красок для творчества, ролики, конечно же, кукол и плюшевых мишек.

Сотрудники Корпорации "Кошелев" помогают школе-интернату № 117 на протяжении нескольких лет, делая подарки воспитанникам образовательного учреждения из своих личных средств.

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