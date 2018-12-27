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Экономика и бизнес

ФРИИ и Венчурный фонд Самарской области вложились в стартап по диагностированию рака

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стартап yRisk, определяет риск развития 10 распространенных и множества редких онкозаболеваний через генетический тест, проинвестировали Фонд развития интернет-инициатив и Венчурный фонд Самарской области. Самарский фонд инвестировал 2 млн руб. за 5,6% доли компании, ФРИИ вложил в компанию 2,5 млн руб. за 7% доли.

Основатели стартапа Андрей Афанасьев и Антон Тихонов — выпускники 15 набора акселератора ФРИИ.

Компания направит инвестиции на привлечение новых клиентов и расширение числа партнеров среди врачей и частных клиник, а также на образовательные программы для врачей и пациентов.

Тест yRisk обладает высокой диагностической точностью: анализируя гены целиком, тест определяет полную последовательность 42 генов с помощью секвенирования нового поколения (NGS). Мутация, повышающая риск заболевания, может произойти в любом месте одного из 42 генов, защищающих нас от рака. До 4% людей наследуют неправильную версию одного из этих генов. В таком случае вероятность заболеть одним или несколькими видами рака увеличивается в несколько раз, что можно компенсировать более ранними и частыми обследованиями, профилактическими мероприятиями, а также изменением образа жизни.

Чтобы получить информацию о своей наследственности пользователь должен сдать кровь в лаборатории или заказать выезд медсестры на дом. Через два месяца будет готов подробный отчет, кроме того, пользователь получит консультацию по результатам теста.

Компания yRisk работает на локальном российском рынке и успешно выполнила исследования для заказчиков из 8 городов России.

В команде стартапа есть кандидаты биологических наук, врачи-генетики, врачи-онкологи. Основатели стартапа:

Андрей Афанасьев, выпускник физфака МГУ, биоинформатик. Управлял разработкой медицинских радиопрепаратов и клеточных технологий в компаниях Медвайо, Интера-Мед и Бебиг. Организатор конференции "NGS в медицинской генетике" и курсов по биоинформатике. Основатель и директор биоинформатической компании iBinom.

Антон Тихонов, выпускник биофака МГУ, молекулярный биолог, кандидат биологических наук. Работал в Waksman Institute of Microbiology, Rutgers University и University of Medicine and Dentistry of New Jersey. Управлял несколькими проектами по разработке лекарств в биотехнологических компаниях, работал аналитиком венчурного фонда Maxwell Biotech, разрабатывал стратегию вывода на рынок антибиотиков для компании Р-Фарм.

Венчурный фонд Самарской области, создан при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, инвестирует до 2 млн руб. в стартапы ранних стадий, которые работают в сфере B2B и имеют сильную команду. Ещё одним критерием отбора проектов является потенциальный оборот компании — через 4-5 лет он должен достичь минимум 300 млн рублей. Решение об инвестировании в проект принимает инвестиционный комитет, в который входят независимые эксперты, частные инвесторы и представители венчурных фондов.

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) — российский фонд венчурных инвестиций. Фонд проинвестировал около +400 стартапов, несколько десятков проинвестированных компаний работают на международном рынке. Входит в число самых активных венчурных фондов Европы по числу сделок. Инвестирует в российские технологические компании на ранних этапах развития от 2,5 до 324 млн рублей.

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