ФРИИ и Венчурный фонд Самарской области вложились в стартап по диагностированию рака

Стартап yRisk, определяет риск развития 10 распространенных и множества редких онкозаболеваний через генетический тест, проинвестировали Фонд развития интернет-инициатив и Венчурный фонд Самарской области. Самарский фонд инвестировал 2 млн руб. за 5,6% доли компании, ФРИИ вложил в компанию 2,5 млн руб. за 7% доли.

Основатели стартапа Андрей Афанасьев и Антон Тихонов — выпускники 15 набора акселератора ФРИИ.

Компания направит инвестиции на привлечение новых клиентов и расширение числа партнеров среди врачей и частных клиник, а также на образовательные программы для врачей и пациентов.

Тест yRisk обладает высокой диагностической точностью: анализируя гены целиком, тест определяет полную последовательность 42 генов с помощью секвенирования нового поколения (NGS). Мутация, повышающая риск заболевания, может произойти в любом месте одного из 42 генов, защищающих нас от рака. До 4% людей наследуют неправильную версию одного из этих генов. В таком случае вероятность заболеть одним или несколькими видами рака увеличивается в несколько раз, что можно компенсировать более ранними и частыми обследованиями, профилактическими мероприятиями, а также изменением образа жизни.

Чтобы получить информацию о своей наследственности пользователь должен сдать кровь в лаборатории или заказать выезд медсестры на дом. Через два месяца будет готов подробный отчет, кроме того, пользователь получит консультацию по результатам теста.

Компания yRisk работает на локальном российском рынке и успешно выполнила исследования для заказчиков из 8 городов России.

В команде стартапа есть кандидаты биологических наук, врачи-генетики, врачи-онкологи. Основатели стартапа:

Андрей Афанасьев, выпускник физфака МГУ, биоинформатик. Управлял разработкой медицинских радиопрепаратов и клеточных технологий в компаниях Медвайо, Интера-Мед и Бебиг. Организатор конференции "NGS в медицинской генетике" и курсов по биоинформатике. Основатель и директор биоинформатической компании iBinom.

Антон Тихонов, выпускник биофака МГУ, молекулярный биолог, кандидат биологических наук. Работал в Waksman Institute of Microbiology, Rutgers University и University of Medicine and Dentistry of New Jersey. Управлял несколькими проектами по разработке лекарств в биотехнологических компаниях, работал аналитиком венчурного фонда Maxwell Biotech, разрабатывал стратегию вывода на рынок антибиотиков для компании Р-Фарм.