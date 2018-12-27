Абонент Tele2 снял киноновеллу о счастье

Tele2 подводит итоги конкурса "Кино по другим правилам" в рамках проекта компании Disney в России и СНГ "Счастье — это…". Проект помогает начинающим кинематографистам исполнить свою мечту — создать полнометражный фильм для большого экрана. Победитель номинации Tele2 Николай Шишкин прошел обучение в Московской школе кино и снял одну из новелл киноальманаха.

Итогом проекта компании Disney "Счастье — это…" станут семь историй о счастье — киноальманах выйдет в широкий прокат 1 апреля 2019 года. Абонент Tele2 Николай Шишкин из Санкт-Петербурга получил возможность снять короткометражку по "другим правилам" и стать соавтором одной из новелл. Выбирая лидера в своей номинации, Tele2 не требовала от участника наличия профессионального кинематографического образования. Однако победитель конкурса Tele2 оказался не чужд съемочному процессу: 24-летний Николай пишет сценарии рекламных роликов, но захотел попробовать себя в роли режиссера.

Николай Шишкин снял новеллу под рабочим названием Allegro moderato в соавторстве с победителем конкурса режиссеров Disney. Это история о кларнетисте, который одержим музыкой и мечтает попасть в европейский оркестр. Герою предстоит завоевать расположение капризного маэстро, справиться с трудностями перевода и распутать интригу соперника. Съемки прошли у знаменитой гостиницы "Англетер" и в Государственной капелле Санкт-Петербурга. За три съемочных дня народному режиссеру пришлось погрузиться в новую профессию и руководить коллективом из 80 человек.

Проект Disney "Счастье — это…" стартовал в июне 2017 года и включал шесть конкурсов. В профессиональных состязаниях могли принять участие начинающие кинематографисты, а во всенародных — все поклонники кино. В ходе нескольких этапов эксперты отбирали лучших сценаристов, режиссеров и часть актерского состава для будущего фильма. Tele2 учредила собственную номинацию "Кино по другим правилам".

Чтобы принять участие в конкурсе оператора "Кино по другим правилам", абоненты Tele2 должны были выбрать на сайте проекта один из 50 сценариев, победивших на конкурсе Disney. Tele2 предлагала снять на основе этой истории 5-минутное видео на смартфон. Авторитетное жюри проекта "Счастье — это…" отобрало пять лучших авторов в рамках конкурса оператора. Они прошли недельное обучение в Московской школе кино и защитили работы перед экспертами. Автор лучшей из них стал сорежиссером одной киноновеллы.

"Работать в проекте "Кино по другим правилам" было комфортно, интересно и сложно одновременно, — признается победитель конкурса Tele2 Николай Шишкин. — Киношникам не привыкать к тяжелому графику, а вот для новичка работа в три ночные смены подряд — настоящий вызов. Проект Tele2 и Disney позволил погрузиться в атмосферу киномира. Как начинающий режиссер я мог почувствовать, как важно выполнять рутинные действия четко и слаженно, но при этом сохранять вдохновение и импульс к творчеству. Я увидел, как работают профессионалы и как Владимир Грамматиков не оставляет без внимания ни одну деталь. Киноальманах рассказывает о счастье, и, работая на площадке, я сформулировал позицию для себя: счастье — это здесь и сейчас".

"Раньше мы приглашали только непрофессиональных актеров в кадр, а экспериментировать с режиссерами не рисковали, — говорит режиссер и креативный продюсер компании Disney в России и СНГ Владимир Грамматиков. — Однако оператор Tele2 провел серьезный конкурс, и победа в проекте — это огромный импульс для творчества Николая. Я сразу вижу, когда человек действительно устремлен к своей цели. Он не просто пришел на съемки в роли наблюдателя, а с желанием расти и развиваться в этой сфере. Я уверен, что для него это была очень полезная практика: как минимум появилось понимание, что такое кинопроцесс. Мы сняли эпизод, в котором я играл как актер, а он работал как режиссер. Важно, что Николай по-настоящему хотел снимать кино, и у него все получилось".