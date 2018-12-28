Афиша: куда пойти с ребенком на каникулах

В новогодние праздники самарские культурные учреждения предлагают разнообразный досуг для детей.

Театр оперы и балета

Тел. (846) 332-25-09

Еще есть шанс купить билеты на новогодние детские спектакли в Театр оперы и балета.

4 января сразу три представления оперы "Волшебная лампа Аладдина" (6+) в 11:00, 14:30 и 17:30. Премьера оперы состоялась в 2017 г. и была отмечена двумя наградами на "Самарской театральной музе" за лучшую работу солиста оперы (Антон Кузенок) и за лучшую работу второго плана (Наталья Дикусарова).

Цена билетов: 200-650 рублей.

7 января весь день будет идти хорошо знакомая всем музыкальная сказка "Бременские музыканты" (0+). В 11:00, 14:00 и 17:00 Театр оперы и балета ждет в гости самых маленьких. Исполнение мюзикла проходит под фонограмму.

Цена билетов: 200-650 рублей.

8 января в 12:00 и в 18:30 новогодняя премьера - балет "Чиполлино" (6+). Яркая сказка на два часа по музыке Карэна Хачатуряна, где балетмейстером-постановщиком выступил Генрих Майоров, дирижером-постановщиком - лауреат "Золотой Маски" Андрей Данилов, художником по костюмам - Дмитрий Чербаджи. Для Генриха Майорова это уже 25-я постановка с 1974 года.

Цена билетов: 250-2,2 тыс. рублей.

Самарская филармония

Тел. (846) 207-07-13

2 и 3 января в Филармонии - детская восточная сказка "Али- Баба и 40 разбойников"(0+). За 40 минут до начала музыкального представления в фойе будет организована специальная анимация с Дедом Морозом и Снегурочкой. 2 января сказка начнется в 14:00, 3 января - в 11:00 и в 14:00.

Цена билета: 350-700 рублей.

С 4 по 7 января начнется марафон хореографической сказки "Снежная королева"(0+) от Московского государственного академического театра "Гжель". Ежедневно в 11:00 и в 14:00 детям и их родителям будет представлен хореографический спектакль на 70 минут без антракта в постановке заслуженного деятеля искусств РФ Георгия Ковтуна.

Цена билета: 500-1,5 тыс. рублей.

Самарский Театр юного зрителя "СамАрт"

Тел. (846) 333-21-69

В большом зале СамАрта со 2 по 8 января ежедневно в 10:00, в 13:00 и в 16:00 будет идти музыкальное новогоднее представление "Заколдованное зеркало"(6+) в постановке Евгения Зимина.

Цена билета: 330 рублей.

Для самых маленьких СамАрт дает новогоднее представление по мотивам английских народных сказок с играми, песнями и танцами "Ниф, Наф, Нуф & Волк" (0+) в постановке Сергея Макарова. Спектакль будет идти в малом зале СамАрта ежедневно со 2 по 8 января в 10:00, в 13:00 и в 16:00.

Цена билета: 330 рублей.

Театр Камерная сцена

Тел. (846) 333-11-89

4 и 8 января в театре "Камерная Сцена" - премьера спектакля "Принцесса и свинопас"(5+) по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Перед спектаклем для детей будет организовано новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Представление состоится 4 января в 11:00, 8 января - в 11:00 и в 14:00.

Цена билета: 250 рублей.

Самарский Театр кукол "Лукоморье"

Тел. (846) 340-21-16

Со 2 по 6 января - новогоднее кукольное представление "Снегурочка" (4+), в котором звучит русская народная музыка, а также отрывки из произведений Петра Чайковского и Иоганнеса Брамса. Продолжительность спектакля 35 минут.

Цена билета: 400 рублей.

Самарский Театр кукол

Тел: (846) 333-51-48

Представления Театра кукол временно проходят на сцене Дома Актера им. Лазарева (ул.Вилоновская, 24).

Самарский Театр кукол представляет на новогодние праздники для детей специальную интермедию "В снежном вихре сказок" и спектакль "Солнышко и снежные человечки" (3+). Представление будет идти ежедневно со 2 по 8 января в 11:00 и в 14:00.

Музей модерна

Тел. (846) 333-24-98

В детском музее "Зеленка" со 2 по 5 января будет идти интерактивный новогодний спектакль с играми и подарками "Волшебник Изумрудного города" (3+). В спектакле задействованы актеры театра "Место Действия". Организаторы утверждают, что представление будет интересно как детям, так и взрослым.

Цена билета: для детей - 1 тыс. руб, для взрослых - 500 рублей.

Самарский литературный музей

Тел. (846) 332-11-22

3 и 4 января в усадьбе Алексея Толстого команда "Уместного театра" представит новогоднее представление в двух частях. В первой части детей ждут веселые игры с волшебным домовым гномом Ниссе, который расскажет о скандинавских традициях. Во второй части гости увидят спектакль по норвежской сказке "На восток от Солнца, на запад от Луны" (0+).

Начало представлений в 11:00 и в 14:00.

Цена билета: с подарком - 700 руб., без подарка - 550 рублей. Дети до 3 лет проходят по одному билеты со взрослыми.

5 января в 12:00 в усадьбе Алексея Толстого состоится интерактивное занятие для детей "Светлый праздник Рождества, нет счастливей торжества", где лекторы Елизавета Лугарь и Любовь Зеленская расскажут о традициях, правилах и символах русского празднования Рождества.

Цена билета: 100 рублей.

"Горький Центр"

Тел. (846)332-11-22



3 января в 15:30 в "Горький Центр" пройдут кинопоказы в рамках всероссийской акции "День короткометражного кино" (0+). На экране будут представлены анимационные фильмы для самых маленьких зрителей.

Обратите внимание, что количество мест ограниченно.

5 января пройдет экскурсия по выставке "Новый год: перемена декораций"(0+). В одном зале поместилась вся история традиций проведения праздника XX века - от полного запрета в советские времена до пышных празднеств в современной России. Для кого-то экскурсия станет ностальгическим путешествием, кто-то обратит внимание на современные варианты декорирования елки. Экскурсию проведет Ольга Жиганова.

Цена билета: 150 рублей.

Музей им. Алабина

Тел. (846)333-64-23

3, 4 января в 11:00 и в 14:00 и 5 января в 14:00 в музее Алабина состоится новогоднее представление "Как двое из ларца сказки перепутали" при участии Государственного Волжского русского народного хора. Хороводы, загадки, игры - план программы перед спектаклем. Далее детей ждет волшебная история, основанная на русских народных сказках.

Цена билета: 350 рублей.

5 января в 12:00 и 14:00 в Музее Алабина детей ждет праздничное представление "День рождения Нового года". Организаторы обещают рассказать об интересных традициях встречи Нового года, загадать множество интересных загадок и раздать различные увлекательные задания. Все это - в сказочном антураже и с позитивным настроением.

Цена билета: 250 рублей.

Самарский художественный музей

Тел. (846) 332-33-09, (846) 332-05-64

3 и 4 января в 14:00 в Художественном музее детей ждет квест "Зимний экспресс" (5+). Суть квеста - экскурсия в увлекательном формате по залам Самарского художественного музея с лирическими отступлениями по теме "Традиции зимних праздников в России". Организаторы также обещают мастер-класс по изготовлению елочных игрушек и слоеного теста.

Цена билета: для взрослых - 185 руб., для пенсионеров - 145 руб., для детей - 105 рублей.

5 и 9 января в 15:00 детей ждет интерактивная экскурсия "Загадочный мир Эрте" (7+), где расскажут о символическом творчестве загадочного и знаменитого художника. Самые внимательные слушатели смогут получить специальные подарки от музея.

Цена билета: 255 рублей.

6 и 7 января в 15:00 у детей будет возможность познакомиться с творчеством Левитана и его современников в формате игры "Времена года". Организаторы обещают, что смогут заинтересовать детей такими фигурами, как Поленов, Саврасов, Коровин, Серов, Нестеров, Грабарь, и помогут провести параллели между их творчеством и произведениями литераторов и композиторов, также вдохновлявшихся красотой русской природы.

Цена билета: для взрослых - 205 руб., для детей - 155 рублей.

Галерея "Новое пространство"

4, 5 и 8, 9 января в галерее "Новое пространство" работает волшебная вставка авторских кукол "В этом городе…" (6+), где представлены работы Натальи Аказиной, Марии Волковой, Надежды Овсянниковой и Натальи Стукаловой.

Цена билета: бесплатно



Точные цены и время мероприятий уточнять в кассах театров.