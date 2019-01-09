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Общество

На Волжском проспекте, 45 открыли мемориальную доску в честь Вагана Каркарьяна

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 9 января, в Самаре торжественно открыли мемориальную доску в честь заслуженного архитектора, почетного гражданина города Вагана Каркарьяна. Ее установили на фасаде дома на Волжском проспекте, 45, в котором он долгое время жил с семьей. Автор композиции - Карен Саркисов.

Фото: администрация Самары

В мероприятии приняли участие руководитель Управления главного архитектора Самары Игорь Галахов, председатель Самарского регионального отделения Союза архитекторов России, вице-президент Союза архитекторов России Юрий Корякин, председатель городской думы Алексей Дегтев, вдова Вагана Гайковича Тамара Каркарьян, сын архитектора Карен Каркарьян, а также ученики, коллеги и друзья.

Именно Ваган Каркарьян был соавтором многих проектов, которые впоследствии стали символами города: дворца бракосочетаний "Теремок", гостиницы "Волга", Дома актера и здания управления метрополитеном, архитектурного ансамбля площади Славы, железнодорожного вокзала и многих других.

"Ваган Гайкович приехал в Самару после окончания московского архитектурного института в конце 1950-х и попал в гущу событий архитектурной жизни нашего города. В то время набирал огромную силу  строительный комплекс, и тогда необходимо было на ходу осмысливать весь объем жилищного строительства, общественных зданий и пространств. Ваган Гайкович принимал самое жаркое участие в создании многих проектов, и без его произведений мы не можем сейчас представить образ нашего города. След, который он оставил, неизгладим", - сказал председатель Самарского регионального отделения Союза архитекторов России, вице-президент Союза архитекторов России Юрий Корякин.

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