16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новым резидентом индустриального парка "Преображенка" стал поставщик услуг по перегрузке катализаторов Самарская область второй год подряд сохраняет экономический рост Что нам готовит 2019 год? В индустриальном парке АвтоВАЗа открылось производство радиаторов отопления Резидент "Жигулевской долины" НПО "Шторм" открывает производителям новые горизонты

Инвестиции Экономическая политика

Новым резидентом индустриального парка "Преображенка" стал поставщик услуг по перегрузке катализаторов

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати

Новым резидентом индустриального парка "Преображенка" стало ООО "ТиК", специализирующееся на оказании услуг по перегрузке и сульфидированию катализаторов гидроочистки, гидрокрекинга, изомеризации и риформинга для нефтеперерабатывающих предприятий, сообщает минэкономразвития Самарской области. Инвестиционное соглашение между компанией и АО "ПромПарки" (управляющей компанией ИП "Преображенка") было заключено на днях.

На площадке ИП "Преображенка" ООО "ТиК" планирует реализовать инвестиционный проект "Создание производственно-ремонтной базы специализированного оборудования". Целью проекта является повышение рентабельности и качества предоставляемых ООО "ТиК" технологических услуг и оборудования. На вновь построенном предприятии будет создано 30 новых рабочих мест.

В ходе реализации проекта предусматривается строительство производственного помещения (холодного цеха и теплого цеха), административно-бытового помещения и открытой площадки.

Заказчиками услуг по перегрузке катализаторов на установках гидроочистки, гидрокрекинга, риформинга и изомеризации являются все НПЗ России, Белорусии и Казахстана общим количеством более 30 предприятий.

Ввод в эксплуатацию производственно-ремонтной базы на территории индустриального парка "Преображенка" запланирован на III квартал 2019 года.

Гид потребителя

Фото на сайте

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Муниципалитеты ищут инвесторов

Муниципалитеты ищут инвесторов

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3