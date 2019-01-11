Новым резидентом индустриального парка "Преображенка" стал поставщик услуг по перегрузке катализаторов

Новым резидентом индустриального парка "Преображенка" стало ООО "ТиК", специализирующееся на оказании услуг по перегрузке и сульфидированию катализаторов гидроочистки, гидрокрекинга, изомеризации и риформинга для нефтеперерабатывающих предприятий, сообщает минэкономразвития Самарской области. Инвестиционное соглашение между компанией и АО "ПромПарки" (управляющей компанией ИП "Преображенка") было заключено на днях.

На площадке ИП "Преображенка" ООО "ТиК" планирует реализовать инвестиционный проект "Создание производственно-ремонтной базы специализированного оборудования". Целью проекта является повышение рентабельности и качества предоставляемых ООО "ТиК" технологических услуг и оборудования. На вновь построенном предприятии будет создано 30 новых рабочих мест.

В ходе реализации проекта предусматривается строительство производственного помещения (холодного цеха и теплого цеха), административно-бытового помещения и открытой площадки.

Заказчиками услуг по перегрузке катализаторов на установках гидроочистки, гидрокрекинга, риформинга и изомеризации являются все НПЗ России, Белорусии и Казахстана общим количеством более 30 предприятий.

Ввод в эксплуатацию производственно-ремонтной базы на территории индустриального парка "Преображенка" запланирован на III квартал 2019 года.