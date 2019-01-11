Сызранский школьник получил диплом конкурса "Старт в науке" за разработку детектора лжи

Ученик сызранской общеобразовательной школы № 4 Дмитрий Филиппов стал лауреатом Международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся "Старт в науке" за разработку конструкции и создание детектора лжи на базе аппаратной платформы Arduino.

Метод 13-летнего ученого основан на измерении пульса испытуемого. Созданный им прибор прост в обращении и может использоваться даже в полевых условиях при подключении питания. Провести эксперимент может каждый желающий, даже не имея специальных знаний о работе системы всех компонентов разработанного детектора лжи.

Отметим, что платформа Arduino, на которой работает изобретение, это торговая марка аппаратно-программных средств для построения простых систем автоматики и робототехники, ориентированная на непрофессиональных пользователей.