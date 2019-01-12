GM-АвтоВАЗ готовится к продаже обновленной Chevrolet Niva

GM-АвтоВАЗ намерен в скором времени начать продажи обновленной версии своего внедорожника Chevrolet Niva, проект второго поколения которого был заморожен еще в 2015 г., пишет daily-motor.ru.

Согласно информации, оглашенной президентом совместного американско-российского предприятия General Motors и АвтоВАЗ Ромуальда Рытвински, в ближайшее время "Шниву" ждет как минимум фейслифтинг.

Речь идет только о небольшой переработке дизайна кузова, а также улучшении шумоизоляции салона.

Сборку обновленной Chevrolet Niva начнут осуществлять уже в этом месяце. Рестайлинговые внедорожники Chevrolet Niva будут выпускать как минимум до 20 декабря 2021 г., по крайней мере до этого срока действует сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), вступивший в силу 21 декабря 2018 года.

В документе указано, что уже в стартовой версии внедорожника появится система ABS, подушка безопасности водителя и система экстренного реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС".

Цены на новинку пока не объявлены, но ожидается, что в базовой комплектации с учетом улучшенного оснащения фейслифтовый Chevrolet Niva несколько подорожает по сравнению с нынешней версией.