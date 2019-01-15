Минобр РФ определил сроки аттестации кандидатов в ректоры трех вузов региона

Министерство образования и науки РФ опубликовало приказ "О начале приема документов кандидатов на должности руководителей образовательных организаций" страны, согласно которому установлены сроки аттестации кандидатов в ректоры трех вузов Самарской области.

Так, кандидаты в руководители Самарского государственного экономического университета и Тольяттинского государственного университета смогут подать документы в аттестационную комиссию с 9 января по 8 февраля текущего года. Аттестация в обоих вузах пройдет 19 февраля.

Претенденты на пост ректора Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева смогут подать документы с 18 февраля до 1 марта. Аттестуют кандидатов в главы вуза 12 марта.

Напомним, на пост ректора Самарского университета претендуют проректор по образовательной и международной деятельности Владимир Богатырев, проректор по общим вопросам Михаил Ковалев и первый проректор — проректор по науке и инновациям Андрей Прокофьев. Кандидаты в главы СГЭУ и ТГУ пока неизвестны.

Также в текущем году руководителя сменит Самарский государственный медицинский университет. На пост ректора СамГМУ претендуют директор института инновационного развития, заведующий кафедрой оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Колсанов, декан лечебного факультета, кандидат медицинских наук, доцент Дмитрий Константинов, директор института профессионального образования — проректор по лечебной работе, заведующий кафедрой хирургии ИПО, доктор медицинских наук, профессор Евгений Корымасов и проректор по клинической работе — главный врач клиник СамГМУ, заведующий кафедрой общей хирургии, доктор медицинских наук, доцент Александр Сонис.