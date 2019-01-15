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Общество

Колесо обозрения в парке Гагарина вновь запустят 17 января

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В настоящий момент на аттракционе "Колесо обозрения высотой 55 метров" ведутся гарантийные работы заводом-изготовителем по установке коллектора с увеличенным зазором между токопроводящими шинами, сообщает МАУ "Парки Самары". 

Данное конструктивное изменение позволит минимизировать возможность сбоев в системе электропитания аттракциона в условиях повышенной влажности. Работы по замене будут завершены сегодня вечером.

В среду, 16 января, будут произведены пусконаладочные работы. 17 января аттракцион продолжит свою работу в штатном режиме.

Напомним, колесо обозрения закрыли на диагностику 13 января, после того, как 12 января колесо с катавшимися людьми внезапно остановилось.

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