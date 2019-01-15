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Образование Общество

В Самаре 16 января распределят места в детсадах

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 16 января будет проводиться распределение свободных мест в муниципальных детсадах, по информации мэрии.

Сведения о свободных местах по состоянию на 14 января размещены на странице департамента образования в разделе "Департамент информирует".

Родители имеют право выбрать не более пяти детских садов. Для добавления выбранного дошкольного учреждения в заявление родителям необходимо обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

  • наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места;
  • даты регистрации ребенка в электронном реестре;
  • возраста ребенка по состоянию на 1 сентября 2018 года;
  • направленности группы.

О предоставлении места родителям сообщат специалисты детсада. Самостоятельно с результатами распределения мест можно ознакомиться на сайте es.asurso.ru.

В течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте необходимо дать письменное согласие на это непосредственно в образовательном учреждении.

Для письменного подтверждения несогласия с выделенным местом нужно обращаться в МФЦ.

В случае неявки родителей для подтверждения согласия (несогласия) в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.

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