В Самаре 16 января распределят места в детсадах

В Самаре 16 января будет проводиться распределение свободных мест в муниципальных детсадах, по информации мэрии.

Сведения о свободных местах по состоянию на 14 января размещены на странице департамента образования в разделе "Департамент информирует".

Родители имеют право выбрать не более пяти детских садов. Для добавления выбранного дошкольного учреждения в заявление родителям необходимо обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места;

даты регистрации ребенка в электронном реестре;

возраста ребенка по состоянию на 1 сентября 2018 года;

направленности группы.

О предоставлении места родителям сообщат специалисты детсада. Самостоятельно с результатами распределения мест можно ознакомиться на сайте es.asurso.ru.