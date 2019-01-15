В Самаре 16 января распределят места в детсадах

В Самаре 16 января будет проводиться распределение свободных мест в муниципальных детсадах, по информации мэрии.
Сведения о свободных местах по состоянию на 14 января размещены на странице департамента образования в разделе "Департамент информирует".
Родители имеют право выбрать не более пяти детских садов. Для добавления выбранного дошкольного учреждения в заявление родителям необходимо обратиться в МФЦ.
Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:
- наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места;
- даты регистрации ребенка в электронном реестре;
- возраста ребенка по состоянию на 1 сентября 2018 года;
- направленности группы.
О предоставлении места родителям сообщат специалисты детсада. Самостоятельно с результатами распределения мест можно ознакомиться на сайте es.asurso.ru.
В течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте необходимо дать письменное согласие на это непосредственно в образовательном учреждении.
Для письменного подтверждения несогласия с выделенным местом нужно обращаться в МФЦ.
В случае неявки родителей для подтверждения согласия (несогласия) в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.