СГЭУ вошел в Топ-10 востребованных вузов России в 2018 году

Самарский государственный экономический университет вошел в десятку самых востребованных вузов страны в группе "Вузы в сфере управления". По данным исследования, в 2018 году в рейтинг были включены 444 российских вуза. Проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" ежегодно проводит рейтинг, который анализирует востребованность вузов РФ по ряду показателей.

В группе "Вузы в сфере управления" существуют неизменные лидеры — столичные вузы, Российская Экономическая Школа (институт), на втором месте — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, третье место — Национальный исследовательский университет ("Высшая школа экономики"). СГЭУ занял почетную десятую строку. Оценка вузов проводилась по показателям: цитирования трудов сотрудников организации, коммерциализация интеллектуального продукта и востребованность научного продукта организации, а также доли выпускников, получивших направление на работу. В рейтинг вошли государственные, муниципальные и частные вузы, среди которых 126 инженерных, 87 классических университетов, 56 сельскохозяйственных вузов, 68 гуманитарных, 59 из сферы управления и 48 медицинских. Востребованность вузов в 2018 году Сельскохозяйственные вузы https://vid1.ria.ru/ig/ratings/Agrar-2018.htm Классические университеты https://vid1.ria.ru/ig/ratings/Klass-2018.htm Гуманитарные вузы https://vid1.ria.ru/ig/ratings/Human-2018.htm Медицинские вузы https://vid1.ria.ru/ig/ratings/Med-2018.htm Вузы в сфере управления https://vid1.ria.ru/ig/ratings/Manag-2018.htm Инженерные вузы https://vid1.ria.ru/ig/ratings/Engen-2018.htm "Социальный навигатор" — это проект, специализирующийся на эксклюзивных международных и российских социальных исследованиях в сферах образования, медицины и городской среды.