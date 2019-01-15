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Образование Общество

СГЭУ вошел в Топ-10 востребованных вузов России в 2018 году

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский государственный экономический университет вошел в десятку самых востребованных вузов страны в группе "Вузы в сфере управления". По данным исследования, в 2018 году в рейтинг были включены 444 российских вуза. Проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" ежегодно проводит рейтинг, который анализирует востребованность вузов РФ по ряду показателей.

В группе "Вузы в сфере управления" существуют неизменные лидеры — столичные вузы, Российская Экономическая Школа (институт), на втором месте — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, третье место — Национальный исследовательский университет ("Высшая школа экономики"). СГЭУ занял почетную десятую строку.

Оценка вузов проводилась по показателям: цитирования трудов сотрудников организации, коммерциализация интеллектуального продукта и востребованность научного продукта организации, а также доли выпускников, получивших направление на работу.

В рейтинг вошли государственные, муниципальные и частные вузы, среди которых 126 инженерных, 87 классических университетов, 56 сельскохозяйственных вузов, 68 гуманитарных, 59 из сферы управления и 48 медицинских.

Востребованность вузов в 2018 году

Сельскохозяйственные вузы https://vid1.ria.ru/ig/ratings/Agrar-2018.htm

Классические университеты https://vid1.ria.ru/ig/ratings/Klass-2018.htm

Гуманитарные вузы https://vid1.ria.ru/ig/ratings/Human-2018.htm

Медицинские вузы https://vid1.ria.ru/ig/ratings/Med-2018.htm

Вузы в сфере управления https://vid1.ria.ru/ig/ratings/Manag-2018.htm

Инженерные вузы https://vid1.ria.ru/ig/ratings/Engen-2018.htm

"Социальный навигатор" — это проект, специализирующийся на эксклюзивных международных и российских социальных исследованиях в сферах образования, медицины и городской среды.

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