На завершение строительства станции метро "Алабинская" потребуется около 1 млрд рублей

Для запуска в полном объеме станции метро "Алабинская" в 2019 году необходимо около 1 млрд рублей. Об этом в четверг, 17 января, заявил на заседании профильного комитета губдумы главный архитектор региона Анатолий Баранников.

По его словам, сейчас станция работает в тупиковом режиме, по одному туннелю, и для завершения второго этапа строительства и ввода станции в эксплуатацию необходимо построить перегон до станции, а также вестибюль, подсоединить все технические системы и оборудование, тогда поезда смогут разворачиваться.

"Станцию "Алабинскую" в этом году должны достроить и запустить в полном объеме в эксплуатацию. Проектируется и до конца этого года должен быть завершен проект станции "Самарская". Ее планируют начать строить в 2021 году открытым способом, поквартально закрывая ул. Самарскую. Депутаты губернской думы предложили рассмотреть возможность увеличения финансирования, чтобы это не затянулось, а было построено максимум за три года. Будем обращаться в правительство, выходить на министерство финансов, чтобы найти средства и не создавать транспортный коллапс в центре города. Мы соберем общественную комиссию по транспорту, пригласим представителей департамента транспорта Самары и метрополитена, чтобы услышать экономическое обоснование строительства со всеми обоснованиями. Метрополитен есть во всех городах-миллионниках, значит, скорее всего, он нужен", — заявил председатель комитета по транспорту, автодорогам, информационным технологиям и связи Андрей Мурзов.

Напомним, в 2015 году станция "Алабинская" была запущена в эксплуатацию по усеченному варианту. В настоящее время продолжается строительство второго этапа станции. В 2019 году около 1 млрд рублей требуется для завершения строительства станции. По поручению губернатора Дмитрия Азарова правительство планировало изыскать эти средства по результатам исполнения бюджета.

Кроме того, на заседании была озвучена сумма, необходимая для строительства тоннеля метро от станции "Алабинская" до будущей станции "Самарской" — 7,3 млрд рублей. Ранее стоимость проекта оценивали в 6 млрд рублей. Сейчас подрядчики занимаются разработкой проекта.

"Предусмотрено три этапа строительства тоннеля открытым способом. Строить будем, закрывая и открывая участки по ул. Самарской: от Полевой до Чкалова, от Чкалова до Маяковского, от Маяковского до Самарской площади. Станция разместится в районе сквера им. Устинова с двумя выходами — в сторону улицы Ульяновской и в сторону улицы Маяковского, — рассказал архитектор.

Строительство новой станции запланировано не раньше 2021 года, но сначала предстоит доделать "Алабинскую". Депутаты задали архитектору множество вопросов о целесообразности строительства следующей станции, которое потребует огромных сумм. Однако, как заметил Анатолий Баранников, строительство станции "Самарская" значительно увеличит пассажиропоток и позволит присоединить к метро весь центр города.

В итоге было принято решение вынести этот вопрос на заседание общественной комиссии.