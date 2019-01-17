В парке Гагарина после ремонта заработало колесо обозрения

В парке им. Ю. Гагарина 17 января открылось после ремонта колесо обозрения, сообщили в МАУ "Парки Самары".

Аттракцион закрыли на диагностику 13 января, после того, как 12 января колесо с катавшимися людьми внезапно остановилось. Тогда МП "Парки Самары" поясняло, что причиной тому стал мокрый снег, попавший на электрические щетки, расположенные на оси, через которые передается ток на освещение колеса и отопление кабин.

Представители завода-изготовителя ООО "Глобал" устанавливали коллектор с увеличенным зазором между токопроводящими шинами, чтобы минимизировать возможность сбоев в системе электропитания в условиях повышенной влажности.