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Общество

В парке Гагарина после ремонта заработало колесо обозрения

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В парке им. Ю. Гагарина 17 января открылось после ремонта колесо обозрения, сообщили в МАУ "Парки Самары".

Фото: samadm.ru

Аттракцион закрыли на диагностику 13 января, после того, как 12 января колесо с катавшимися людьми внезапно остановилось. Тогда МП "Парки Самары" поясняло, что причиной тому стал мокрый снег, попавший на электрические щетки, расположенные на оси, через которые передается ток на освещение колеса и отопление кабин.

Представители завода-изготовителя ООО "Глобал" устанавливали коллектор с увеличенным зазором между токопроводящими шинами, чтобы минимизировать возможность сбоев в системе электропитания в условиях повышенной влажности.

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