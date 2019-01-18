В Самарской области введут в эксплуатацию 20 детских садов

В 2019 г. в Самарской области будут строить и реконструировать 28 детских садов. 20 из них введут в эксплуатацию. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Азаров на пресс-конференции 18 января.

Так, в Самаре работы ведутся в девяти будущих детсадах, в том числе в "Волгаре" и "Кошелев-проекте", в, а Тольятти — в четырех.

Помимо этого, открытие новых садов ожидают в Похвистневе, Чапаевске, "Южном Городе", Стройкерамике, Кинель-Черкассах, а также в Кошкинском, Красноярском, Нефтегорском, Ставропольском и Похвистневском районах.