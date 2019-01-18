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Общество

В Крещенскую ночь в Самаре усилят работу общественного транспорта

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь на 19 января в связи с организацией крещенских купаний и необходимостью обеспечения транспортного сообщения в Самаре усилят работу общественного транспорта, сообщает городской дептранс.

По информации ведомства, до 02:00 19 января будет продлено время работы автобусных маршрутов №№ 61, 247, 261, проходящих по Волжскому проспекту.

Напомним, на Крещение в Самарской области организуют 54 купели. В Самаре на Волге официально купель будет только одна - на Полевом спуске. Также все желающие смогут искупаться в купелях при городских храмах - в пос. Волжский при церкви Рождества Христова и при Храме Архангела Михаила в пос. Шмитда в Железнодорожном районе.

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