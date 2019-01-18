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Новогодние пожелания детей из самарского детского дома-интерната №117 сбылись

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Корпорации "КОШЕЛЕВ" в рамках волонтерской акции "Елка желаний" исполнили новогодние пожелания детей из подшефного самарского детского дома-интерната №117. Воспитанники образовательного учреждения тщательно подготовились к долгожданной встрече и выступили на праздничном концерте, где показали и раскрыли в полной мере свои таланты.

В намеченный день машина Корпорации "КОШЕЛЕВ" доставила красочные упаковки с подарками для детей. На "Елку желаний", которую взял под опеку дружный коллектив строительной компании, поступило свыше 30 открыток. На сделанных собственными руками открытках детьми были написаны разнообразные "наказы и мечты", адресованные доброму волшебнику Деду Морозу. Все детские просьбы к главному волшебнику зимы были бережно и со всем вниманием исполнены.

Праздничный концерт, на котором юные воспитанники показали несколько номеров, включая талантливо сыгранный спектакль с участием маленького Дедушки Мороза, Снегурочки, Лешего, Кикиморы, Лесовичка и прочих сказочных персонажей, шел около часа. Яркой эмоциональной точкой в финале стал исполненный юными воспитанниками гимн образовательного учреждения. Причем дети не только пели, но и синхронно переводили слова собственного гимна на язык жестов для юных и взрослых благодарных зрителей.

Затем состоялась торжественная церемония вручения подарков около празднично наряженной ёлки. Каждый ребенок, получая свой подарок, не сдерживал эмоций: "Дед Мороз не забыл, я так рад/a, я так ждал/а!".

Администрация школы-интерната № 117 вручила сегодня коллективу Корпорации "КОШЕЛЕВ" благодарственное письмо, которое займет достойное место в музее строительной компании. Сотрудники Корпорации "Кошелев" помогают школе-интернату № 117 на протяжении нескольких лет, делая подарки воспитанникам образовательного учреждения из своих личных средств.

Ирина Баранова, директор ГБОУ № 117 им. Т. С. Зыковой, Самара:

— Несколько лет назад, Владимир Алексеевич Кошелев пришел к нам, погрузился в наши проблемы и начал на постоянной основе оказывать благотворительную помощь. К его инициативе присоединился коллектив строительной корпорации. Благодаря сложившимся прочным дружеским взаимоотношениям нам удалось в 2018 году отремонтировать такой нужный для нас хозяйственный блок, общей площадью около 500 квадратных метров. Это огромное помещение включает в себя столярную и швейную мастерские, оснащенные по последнему слову техники, где наши воспитанники получают такие нужные во взрослой жизни навыки. Там же наша производственная база и гараж, где находятся наши автобусы. Благодаря приобретенной транспортной доступности наши дети с ограниченными возможностями получили воистину безграничные возможности, совершая не только выезды на природу, но и посещая всевозможные культурно-массовые мероприятия.

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