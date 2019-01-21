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"КРОНЕ-Автоматика" запустит в Самаре производство дозирующих контроллеров

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания КРОНЕ запускает в Самаре производство новой линейки оборудования — дозирующих контроллеров, сообщает региональное министерство промышленности и технологий.

"Дозирующие измерительные контроллеры КРОНЕ позволяют решать задачи дозирования, налива и контроля расхода, давления, температуры и плотности в применениях всех отраслей промышленности — от нефтегазовой до пищевой. Электронные дозирующие контроллеры КРОНЕ лишены всех недостатков механических счетчиков и не подвержены разрушающему влиянию механических воздействий измеряемой среды", — говорится в релизе.

Использование дозирующих измерительных контроллеров КРОНЕ возможно как с приборами измерения расхода прочих производителей, так и с высокотехнологичными расходомерами КРОНЕ. Линейка дозирующих измерительных контроллеров Batching Master и Batch Counter успешно прошла сертификацию на территории Российской Федерации.

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