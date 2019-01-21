Виктор Акопьян проведет родительское собрание для жителей региона

Во вторник, 22 января, в 16:30 на базе Центра профессионального образования (г.Самара, ул. Высоцкого, 10) состоится видеоконференция министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна с родительской общественностью региона.

Мероприятие проходит в рамках информационно-разъяснительной работы по вопросам организации и проведения единого государственного экзамена на территории Самарской области в 2019 году.

На встрече будут затронуты следующие вопросы:

• результаты итогового сочинения (изложения), проведенного в декабре 2018 года;

• сроки подачи заявления на сдачу ЕГЭ и выбор предметов;

• выбор профессии выпускниками и места для получения специальности;

• организационные моменты при проведении ЕГЭ в Самарской области и причины, которые могут привести к удалению с экзамена.

Задать вопросы министру образования смогут родители выпускников со всей области.