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Образование Общество

Виктор Акопьян проведет родительское собрание для жителей региона

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 22 января, в 16:30 на базе Центра профессионального образования (г.Самара, ул. Высоцкого, 10) состоится видеоконференция министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна с родительской общественностью региона.

Мероприятие проходит в рамках информационно-разъяснительной работы по вопросам организации и проведения единого государственного экзамена на территории Самарской области в 2019 году.

На встрече будут затронуты следующие вопросы:
    • результаты итогового сочинения (изложения), проведенного в декабре 2018 года;
    • сроки подачи заявления на сдачу ЕГЭ и выбор предметов;
    • выбор профессии выпускниками и места для получения специальности;
    • организационные моменты при проведении ЕГЭ в Самарской области и причины, которые могут привести к удалению с экзамена.

Задать вопросы министру образования смогут родители выпускников со всей области.

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