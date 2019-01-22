16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "Художественном" покажут фильм про историю русского хип-хопа от Ромы Жигана В Самару прилетели актеры фильма "Елки Последние" Афиша: что смотреть в кинотеатрах на новогодних каникулах В "Треугольнике" покажут "Воспитательницу" Сары Коланджело Валерий Бондаренко покажет "Лето 42-го" Роберта Маллигана

Кино Культура

В "Художественном" покажут фильм про историю русского хип-хопа от Ромы Жигана

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 46
Версия для печати

В киноклубе "Треугольник" 24 января, в 19:00, состоится премьера документального фильма "BEEF: Русский хип-хоп" (16+).

Режиссером и сценаристом ленты выступил рэпер Рома Жиган. Он еще в 2011 г. начал собирать материал для фильма, где планировалось показать историю развития русского хип-хопа.

В фильме будет рассказываться, как культура рэпа стала приживаться в России, как она стала популярна, и какие пути развития есть у этого явления в нашей стране. В документальной ленте будет много эксклюзивного материала с репетиций, концертных съемок и интервью. В фильме приняли участие Баста, "Каста", Тимати, Оксимирон, Скриптонит, Децл, Влад Валов, Лигалайз, Птаха, Гуф, LOne, ST, музыканты "Каспийского груза", Big Russian Boss, Ресторатор, Noize MC и другие.

Гид потребителя

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3