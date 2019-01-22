В "Художественном" покажут фильм про историю русского хип-хопа от Ромы Жигана

В киноклубе "Треугольник" 24 января, в 19:00, состоится премьера документального фильма "BEEF: Русский хип-хоп" (16+).

Режиссером и сценаристом ленты выступил рэпер Рома Жиган. Он еще в 2011 г. начал собирать материал для фильма, где планировалось показать историю развития русского хип-хопа.

В фильме будет рассказываться, как культура рэпа стала приживаться в России, как она стала популярна, и какие пути развития есть у этого явления в нашей стране. В документальной ленте будет много эксклюзивного материала с репетиций, концертных съемок и интервью. В фильме приняли участие Баста, "Каста", Тимати, Оксимирон, Скриптонит, Децл, Влад Валов, Лигалайз, Птаха, Гуф, LOne, ST, музыканты "Каспийского груза", Big Russian Boss, Ресторатор, Noize MC и другие.