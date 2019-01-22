В "Треугольнике" вспомнят Бернардо Бертолуччи

Киноклуб "Треугольник" в ЦРК "Художественный" 31 января, в 19:00, приглашает на кинолекторий, посвященный памяти культового режиссера Бернардо Бертолуччи, ушедшего из жизни в ноябре 2018 года. В этот вечер в кинотеатре покажут его фильм "Конформист"/ Il conformista (Италия, Франция, Германия (ФРГ), 1970, 18+).

В 1960-е годы Бернардо Бертолуччи выступал как последователь Годара и Пазолини, увлекался коммунизмом и фрейдизмом, тонко переплетая в своих фильмах социальное с интимным. Во многих лентах обращался к табуированным формам человеческой сексуальности. Бернардо Бертолуччи постоянно сотрудничал с оператором Витторио Стораро, прозванным итальянскими критиками "богом светотени". После триумфального успеха фильмов "Конформист" (1970) и "Последнее танго в Париже" (1972) Бертолуччи работал за пределами Италии, в том числе на Востоке, называя себя "скептическим буддистом-любителем".

Фильм "Конформист", снятый по одноименному роману Альберто Моравиа (1951) — безрадостный взгляд режиссера на мотивацию человеческих поступков. Режиссера занимает запретная для послевоенной Италии тема фашизма — точнее, мотивов, которые толкали современников его отца в ряды партии Муссолини. Замысел состоял в том, чтобы заставить зрителя почувствовать себя на месте Марчелло, когда он поднимает оконное стекло, в которое бьется, умоляя о помощи, обреченная на гибель Анна.

В фильме снимались Жан-Луи Трентиньян, Стефания Сандрелли, Гастоне Москин, Энцо Тарашо, Фоско Джакетти, Хосе Квальо.