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Общество

В начале рабочей недели жителей губернии ждут морозные ночи и до +5°С днем

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В первой половине текущей рабочей недели в Самарской области будет морозно по ночам, а днем синоптики прогнозируют плюсовые температуры, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".

В понедельник, 18 марта, будет облачно. Местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха +3… -2°С. Местами гололедица. К ночи похолодает до -3… -8°С. Ветер сохранит направление и скорость, Осадков не ожидается.

Во вторник, 19 марта, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -1… +4°С. Местами гололедица. Ночью ветер сменится на северный и будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха -3… -8°С.

В среду, 20 марта, днем в регионе прогнозируют переменную облачность. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха 0… +5°С. Местами гололедица.

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