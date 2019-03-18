"Био-Тон" инвестирует 400 млн руб. в семяочистительный завод

Агрохолдинг "Био-Тон" планирует построить семяочистительный завод, сообщила его гендиректор Ирина Логачева в интервью "Самарскому обозрению".

Возведение завода мощностью 24 тыс. т планируется начать в этом году, а запустить - к 2021 году. Инвестиции в проект оцениваются в 400 млн рублей.

"Семена, которые есть сегодня, конечно, позволяют выпускать продукцию экспортной кондиции. Но не гарантируют ее на 100%. С новым предприятием мы сможем при всех тех же условиях и, главное, том же объеме удобрений выходить на большую урожайность и высокое качество", - рассказала Логачева.

Она добавила, что продукция завода будет использоваться только для нужд самого агрохолдинга. Место его строительства не уточняется.