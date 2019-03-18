Самарский дзюдоист Арман Адамян завоевал "золото" международного турнира

Самарский спортсмен Арман Адамян завоевал "золото" турнира "Большого шлема" по дзюдо на этапе "Мировой серии" в весовой категории 100 кг, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области. В соревнованиях, прошедших в Екатеринбурге, участвовали 378 спортсменов из 48 стран.

На пути к медали победитель первенства Европы до 23 лет Адамян одолел чемпиона мира-2016, бронзового медалиста Олимпиады-2012 японца Рюносуке Хагу, обладателя "серебра" Гран-при в Канкуне-2019 австрийца Боэлера, серебряного призера прошлогоднего "Большого шлема" в Осаке канадца Шади Тофика Эль Нахаса и - в полуфинале - обладателя четырех золотых медалей на турнирах "Мировой серии", израильтянина Петра Пальчика.

В финале соперником Армана стал чемпион Европы, пятикратный медалист чемпионатов мира Кирилл Денисов. Завоевавший золотую медаль Адамян сумел победить не только Денисова, но и обстоятельства. По ходу встречи судья отменил Арману второе "ваза-ари", кроме того, в одном из эпизодов он потерял контактную линзу и вынужден был снять вторую. Тем не менее, несмотря на активные попытки Денисова переломить ход поединка, Адамян сумел удержать преимущество до гонга.

"Сложнее всего было бороться с японцем, которому я в свое время уже проигрывал - настраивался на реванш. Победа над таким соперником на старте дала мне позитивный настрой, хотя остальные поединки, включая финал, были не менее сложными. По поводу отмененного "ваза-ари" мне кажется, что судья ошибся, но все к лучшему. Для меня это важная победа, счастлив, что выиграл; разделю радость с членами семьи, которые прилетели поболеть за меня", - прокомментировал Арман Адамян.