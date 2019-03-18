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Общество

В Самаре пройдет танцевальный флешмоб к 5-летию воссоединения России и Крыма

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 18 марта, в Самаре на склоне площади Славы состоится танцевальный флешмоб, посвященный празднованию 5-й годовщины вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав России.

Репетиция массового танцевального номера прошла 14 марта.

В течение сегодняшнего дня в губернии будут работать мобильные пункты, где жители региона смогут поздравить жителей Крыма с этим событием в социальных сетях. Написать свои поздравления можно в интерактивном планшете в социальных сетях через аккаунты с хэштегом #СоединяяСердца, #ПередаюПриветКрыму. Поздравления будут размещены на специально созданном аккаунте.

А в 17:30 на склоне площади Славы в Самаре состоится праздник. Для гостей организуют театрализованные перформансы с участием уличного театра из города Евпатория Gefest-show, а также местных коллективов "Пластилиновый дождь", "Меломания", "Комиксы" и других.

Все желающие смогут посетить уникальную выставку "живых скульптур", воссоздающую узнаваемые символы и объекты Крыма и Самарской области, сделать с ними фотографию на память.

Затем состоится концерт с участием музыкальных и танцевальных коллективов. Среди них - группы "Революция", "Мадам Брошкина", "Холидей Z", ВИА "Куйбышев", "PROдвижение", "Музыкальный центр "АВТОКЛУБ" и многие другие.

А в баттле бит-боксеров поучаствует гость из Крыма Виталий Кузовов, его партнером станет Тарас Станин из Самары.

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