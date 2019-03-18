В самарской школе эвакуировали более 300 человек из-за горевшего мусора в туалете

В понедельник, 18 марта, в 13:48 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о сработавшей пожарной сигнализации в школе №76 Самары (Советский район, ул. М.Тореза). Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел мусор в туалете на 5 кв. м. В связи со случившимся из здания эвакуировали 300 учеников и 40 чел. персонала. В тушении мусора участвовали 54 человека, пожар ликвидировали в 14:02. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.