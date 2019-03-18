В Театре оперы и балета состоится концерт, посвященный памяти хореографа Никиты Долгушина

В Театре оперы и балета 29 марта состоится концерт (12+), посвященный памяти хореографа Никиты Долгушина, который почти 10 лет был главным балетмейстером Самарской оперы, сообщает пресс-служба САТОБ.

В этом сезоне Никита Долгушин (1938-2012) отмечал бы свое 80-летие.

Никита Александрович Долгушин родился в Ленинграде, пережил блокаду, против воли родителей поступил в балетное училище — и стал звездой сначала в Кировском (Мариинском) театре, а затем и в масштабах страны. С ним танцевала и высоко его ценила Алла Шелест, для него ставили спектакли Леонид Якобсон и Юрий Григорович. Он демонстрировал возможности советского балета на Западе и не поддался соблазну остаться там, как его коллега и друг Рудольф Нуреев.

Дебютировав как балетмейстер еще в 1964 году, Никита Долгушин прославился и как создатель оригинальных современных произведений, и как реставратор забытых старинных балетов. В 1997–2006 гг. он возглавлял балетную труппу САТОБ и выпустил здесь такие спектакли, как "Дон Кихот", "Эсмеральда", "Спящая красавица". Его "Кармен-сюита", в которой танцевала действующая солистка САТОБ Анастасия Тетченко, удостоилась похвалы самой Майи Плисецкой — исполнительницы первой версии этого балета.

Никита Долгушин также был художником-оформителем многих своих постановок. Кроме того, он много лет посвятил преподаванию в Санкт-Петербургской консерватории и был педагогом-репетитором в Михайловском театре. Среди артистов, которых он обучал, — Фарух Рузиматов и Ирина Перрен.

В программу концерта, посвященного памяти Никиты Долгушина, войдет балет "Павильон Армиды" — восстановление постановки, выпущенной им в САТОБ в 1998 г., а также номера из балетов, реставрацией которых он занимался, и номера в его авторской хореографии, включая фрагменты из "Кармен-сюиты".

За час до концерта, в 17:30, в Колонном зале театра для зрителей спектакля начнется лекция петербургского балетоведа Ольги Розановой, лично знавшей Никиту Долгушина и изучавшей его творчество.