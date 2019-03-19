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Общество

Под Сызранью дорожники устранили провал асфальта на трассе М-5

СЫЗРАНЬ. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ФКУ "Поволжуправтодор" в кратчайшие сроки завершило работы по засыпке провала дорожного полотна на км 864+970 трассы М-5 "Урал", который произошел в понедельник, 18 марта, в 19:30 в результате обрушения слабых пород грунта, сообщает пресс-служба организации.

Движение транспорта осуществляется без ограничений с 22:30. За местом провала организован круглосуточный мониторинг.

Для ликвидации последствий произошедшего на место оперативно прибыли дорожные службы и сотрудники ГИБДД. Утром во вторник, 19 марта, поврежденный участок дороги будет заасфальтирован.

В ФКУ "Поволжуправтодор" создана комиссия по определению причин произошедшего.

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