Под Сызранью дорожники устранили провал асфальта на трассе М-5

ФКУ "Поволжуправтодор" в кратчайшие сроки завершило работы по засыпке провала дорожного полотна на км 864+970 трассы М-5 "Урал", который произошел в понедельник, 18 марта, в 19:30 в результате обрушения слабых пород грунта, сообщает пресс-служба организации.

Движение транспорта осуществляется без ограничений с 22:30. За местом провала организован круглосуточный мониторинг. Для ликвидации последствий произошедшего на место оперативно прибыли дорожные службы и сотрудники ГИБДД. Утром во вторник, 19 марта, поврежденный участок дороги будет заасфальтирован. В ФКУ "Поволжуправтодор" создана комиссия по определению причин произошедшего.