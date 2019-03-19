В Самаре пройдет день оказания бесплатной юридической помощи

В пятницу, 22 марта, уполномоченный по правам человека в Самарской области совместно с Самарским региональным отделением "Ассоциации юристов России", общественными приемными, государственным юридическим бюро, центрами бесплатной юридической помощи и юридическими клиниками при вузах проводят Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи.

Прием граждан сотрудниками аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области будет проводиться в приемной граждан, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, 20, с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:48).

В Единый день оказания бесплатной юридической помощи гражданам будет оказываться бесплатная юридическая помощь в виде правовых консультаций в устной форме.