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Общество

В Самаре пройдет день оказания бесплатной юридической помощи

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 22 марта, уполномоченный по правам человека в Самарской области совместно с Самарским региональным отделением "Ассоциации юристов России", общественными приемными, государственным юридическим бюро, центрами бесплатной юридической помощи и юридическими клиниками при вузах проводят Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи.

Прием граждан сотрудниками аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области будет проводиться в приемной граждан, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, 20, с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:48).

В Единый день оказания бесплатной юридической помощи гражданам будет оказываться бесплатная юридическая помощь в виде правовых консультаций в устной форме.

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