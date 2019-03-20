16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ночью при тушении пожара в доме на проезде 9 Мая эвакуировали 20 человек Стали известны подробности пожара на ул. Обувной На стройке в Волжском районе горела кабина башенного крана Следователи СК РФ начали проверку по факту пожара с тремя погибшими в Самаре Три человека погибли в пожаре на ул. Обувной

Пожары Происшествия

Ночью при пожаре погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

НЕФТЕГОРСК. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 918
Версия для печати

В ночь на среду, 20 марта, произошел пожар в частном доме на ул. Восточной в Нефтегорске, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о возгорании поступило в 1:37. Огонь распространился на площади 150 кв. м. В его тушении участвовали семь человек, использовалось три спецмашины.

Пожар удалось ликвидировать в 2:59.

Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, во время тушения было обнаружено тело мужчины в возрасте около 45 лет. Пожарным удалось спасти из горящего дома 41-летнюю женщину и 12-летнюю девочку.

Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются. Также выясняются обстоятельства возникновения пожара и причиненный им ущерб.

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31