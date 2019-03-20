Ночью при пожаре погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

В ночь на среду, 20 марта, произошел пожар в частном доме на ул. Восточной в Нефтегорске, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о возгорании поступило в 1:37. Огонь распространился на площади 150 кв. м. В его тушении участвовали семь человек, использовалось три спецмашины.

Пожар удалось ликвидировать в 2:59.

Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, во время тушения было обнаружено тело мужчины в возрасте около 45 лет. Пожарным удалось спасти из горящего дома 41-летнюю женщину и 12-летнюю девочку.

Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются. Также выясняются обстоятельства возникновения пожара и причиненный им ущерб.